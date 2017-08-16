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Erzurum'a 16 yılda 378 teşvikli yatırım



ERZURUM (İHA) - Ekonomi Bakanlığı Haziran 2017 dönemi Erzurum teşvikli yatırımlar verilerini paylaştı. İlde bu yılın haziran ayında 16, 2017'nin ocak-haziran ayları kapsamında 51, 2001-2017 dönemleri arasında ise 376 teşvikli yatırım gerçekleştirildi. 16 yılda 2.7 milyarlık harcamanın kaydedildiği teşvikli yatırımlar toplamında bölgesel yatırımların payı yüzde 24.2 oldu.

ERZURUM HAZİRAN DÖNEMİ

Erzurum'da bu yılın haziran ayında 1 bölgesel, 15 genel ölçekli yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 6, genel yatırımlar için de 139 milyon olarak toplam 146 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel teşvikli yatırımlarda 25, genel teşvikli yatırımlarda ise 60 olmak üzere toplam 85 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

ERZURUM OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

2017 yılının ocak-haziran ayları arasında 10'u bölgesel, 41'i de genel ölçekte 51 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 111 milyon, genel yatırımlar için ise 260 milyon, toplam 371 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 350, genel yatırımlarda ise 135 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

ERZURUM 2001-2017 DÖNEMİ

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da 2001-2017 yılları toplamında 91 bölgesel, 285 genel bazlı yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 997 milyon, genel yatırımlar için de 1.7 milyar olarak toplam 2.7 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlar istihdam kapasitesi 3 bin 143, genel yatırımlar istihdam kapasitesi ise 3 bin 986 kişi olarak açıklandı.

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -HAZİRAN 2017 VERİLERİ-

Ekonomi Bakanlığı 2017 Haziran dönemi teşvik bültenini yayımladı. Bültende şunlar kaydedildi:

HAZİRAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

"2017 yılı Haziran ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 9 milyar TL olan 741 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 16.998 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Haziran ayında düzenlenen 741 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 716 adedi yerli firmalar, 25 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 6,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 2,6 milyar TL'dir.

HAZİRAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2017 yılı Haziran ayında verilen teşvik belgelerinin 246 adedi I. Bölgede, 109 adedi II. Bölgede, 107 adedi III. Bölgede, 108 adedi IV. Bölgede, 91 adedi V. Bölgede, 77 adedi VI. Bölgede ve 3 adedi Muhtelif Bölgelerdedir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 2,7 milyar TL'si I. Bölgede, 950 milyon TL'si II. Bölgede, 758 milyon TL'si III. Bölgede, 1,1 milyar TL'si IV. Bölgede, 554 milyon TL'si V. Bölgede, 2,5 milyar TL'si VI. Bölgede ve 410 milyon TL'si Muhtelif Bölgelerdedir.

HAZİRAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2017 yılı Haziran ayında düzenlenen 741 adet belgenin 549 adedi komple yeni yatırım, 140 adedi tevsi, 52 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Haziran ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 9 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 6,6 milyar TL'si komple yeni yatırım, 1,8 milyar TL'si tevsi ve 509 milyon TL'si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

HAZİRAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Haziran ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 9 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 3,8 milyar TL'si Enerji sektöründe, 2,2 milyar TL'si Hizmetler sektöründe, 2,7 milyar TL'si İmalat sektöründe, 212 milyon TL'si Madencilik sektöründedir.

HAZİRAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Haziran ayında düzenlenen 741 adet yatırım teşvik belgesinin 354 adedi Bölgesel, 2 adedi Büyük Ölçekli ve 385 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 9 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 3,5 milyar TL'si Bölgesel, 850 milyon TL'si Büyük Ölçekli ve 4,6 milyar TL'si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİŞMELERİ

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 50,8 milyar TL olan toplam 3.781 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 104.084 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Haziran döneminde düzenlenen 3.781 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 3.623 adedi yerli firmalar, 158 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 40,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10,5 milyar TL'dir.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde verilen teşvik belgelerinin 1.169 adedi I. Bölgede, 603 adedi II. Bölgede, 530 adedi III. Bölgede, 597 adedi IV. Bölgede, 456 adedi V. Bölgede, 416 adedi VI. Bölgede ve 10 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 18,7 milyar TL'si I. Bölgede, 7,9 milyar TL'si II. Bölgede, 5,4 milyar TL'si III. Bölgede, 9,5 milyar TL'si IV. Bölgede, 3,1 milyar TL'si V. Bölgede, 4,9 milyar TL'si VI. Bölgede ve 1,3 milyar TL'si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde düzenlenen 3.781 adet belgenin 2.853 adedi komple yeni yatırım, 696 adedi tevsi, 232 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Haziran döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 50,8 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 37,5 milyar TL'si komple yeni yatırım, 10,2 milyar TL'si tevsi ve 3,1 milyar TL'si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Haziran döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 50,8 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 16,2 milyar TL'si Enerji sektöründe, 16,9 milyar TL'si Hizmetler sektöründe, 16,7 milyar TL'si İmalat sektöründe ve 1 milyar TL'si ise Madencilik sektöründedir.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Haziran döneminde düzenlenen 3.781 adet yatırım teşvik belgesinin 1.775 adedi Bölgesel, 1.997 adedi Genel, 4 adedi Büyük Ölçekli ve 5 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 50,8 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 26,7 milyar TL'si Bölgesel, 18,6 milyar TL'si Genel, 1,2 milyar TL'si Büyük Ölçekli ve 4,3 milyar TL'si stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2017 sonuna kadar 24.297 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 23.052 adedi yerli firmalar, 1.245 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 342,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 111,8 milyar TL'dir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 33, II. Bölge yüzde 18, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 12, V. Bölge yüzde 11, VI. Bölge yüzde 11 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,4 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 38, II. Bölgenin payının yüzde 17, III. Bölgenin payının yüzde 13, IV. Bölgenin payının yüzde 11, V. Bölgenin payının yüzde 6, VI. Bölgenin payının yüzde 5 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 10 olduğu görülmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2017 sonuna kadar düzenlenen 24.297 adet teşvik belgesinin 16.380 adedi Komple Yeni Yatırım, 5.855 adedi Tevsi ve 2.062 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 454,4 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 305,7 milyar TL'si Komple Yeni Yatırım, 111,1 milyar TL'si ise Tevsi Yatırım'dır.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2017 sonuna kadar düzenlenen 24.297 adet yatırım teşvik belgesinin 12.423 adedi Bölgesel, 79 adedi Büyük Ölçekli, 11.762 adedi Genel ve 33 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 454,4 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 198 milyar TL'si Bölgesel, 57,4 milyar TL'si Büyük Ölçekli, 155,2 milyar TL'si Genel iken 43,9 milyar TL'si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2017 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 454,4 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 127,1 milyar TL'si Enerji, 149,6 milyar TL'si Hizmetler, 157,1 milyar TL'si İmalat, 20,6 milyar TL'si Madencilik sektörlerindedir."

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 10:51:17 TSI

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