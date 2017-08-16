YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dağ başındaki ağacı dilek ağacına çevirdiler

Dağ başındaki ağacı dilek ağacına çevirdiler



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van-Çatak-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan bir ağaç, dallarına bağlanan bez parçaları ile dilek ağacına çevrildi.

Van-Çatak-Bahçesaray karayolunun 55. kilometresinde yol kenarında bulunan bir ağaç, bilinmeyen birileri tarafından dallarına bez parçaları bağlanarak dilek ağacına çevrildi. Yol kenarındaki ağacın dallarına, kim ya da kimlerin bez parçalarını bağladığı bilinmezken, bez, naylon, kağıt parçaları ile dilek tutuluyor. Şehre ve ilçeye giden bazı vatandaşlar ise, gördükleri manzaraya karşı şaşkınlıklarını gizleyemeyip, ağacın dallarına bağlanan bez parçalarını da incelemekten geri kalmazken, bu gibi hurafelerin ise dinen caiz olmadığını ifade ettiler.

(ŞAK-Y)



16.08.2017 11:02:53 TSI

NNNN

