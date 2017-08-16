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Düzce Üniversitesi yeni değerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:14
Düzce Üniversitesi yeni değerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Düzce Üniversitesi yeni değerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - 2017 YGS ve LYS sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi öğrenim hakkı kazanan öğrencilerimiz için kayıt heyecanı başladı.
Çeşitli nedenlerden dolayı elektronik kayıt yaptıramayan öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nin sunduğu yerinde kayıt imkanıyla işlemlerini rahatlıkla gerçekleştiriyor. Şahsen kayıtla Düzce Üniversitesi'ni ve Düzce'yi görmek isteyen öğrenci ve aileleri, yerleşkemiz ve şehrimiz hakkında merak ettiklerini akademik yıl başlamadan öğrenme imkanı elde ediyor.
Ülkemizin çeşitli illerinden kayıt yaptırmak için gelen öğrenciler ve ailelerinin bütün ihtiyaçlarını düşünen ve bilgilendirme stantları kuran Düzce Üniversitesi, öğrencilerin kayıt işlemlerini en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.
Konuralp Yerleşkesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde, Düzce Üniversitesi'nin yanı sıra stant açan yurt ve servis temsilcileri de gelen öğrencilere firmaları hakkında bilgiler veriyorlar.
Halen "turkiye.gov.tr" internet adresinde devam eden E-kayıtlar, 16 Ağustos 23.59'da, Pazartesi başlayan şahsen kayıtlar ise 18 Ağustos 2017 tarihinde mesai bitimiyle sona erecektir.
(TT-AY)

16.08.2017 11:16:36 TSI
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