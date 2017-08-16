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Reşadiye'de Cami ve Kültür merkezi açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü köyünde cami ve kültür merkezinin açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, bu güzel eserin, bu muhteşem mabedin, ortaya çıkmasında katkı sağlayan ve bu katkıyı ve bu katkıyı ilk defa düşünce olarak ortaya atandan, onun parasını toplayan insanları bir araya getiren, emeği geçen ve bütün katkı sağlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum dedi.

Camii'nin tarihi öneminden bahseden Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, "Bu caminin yapımında emeği geçen Dernek yönetimimize dernek başkanımız nezdinde, Belediye başkanlarına, siyasi parti temsilcilerine ve her kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yapılan hayırları kabul etsin diyorum bu Cami'nin özellikleri köyümüze tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Katıldığınız için Herkese teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde kurban kesildi ve Camisinin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Reşadiye'de hayırsever iş adamları tarafından kurulan Hebüllü Köyü yardımlaşma ve dayanışma derneğinin yaptırmış olduğu Cami ve kültür merkezi 550 bin liraya mal oldu.

(HA-GF-



16.08.2017 11:23:54 TSI

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