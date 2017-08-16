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Aydın Valisi Köşger, "Her zaman esnaf ve sanatlarımızın her zaman yanındayız"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:30
Aydın Valisi Köşger, "Her zaman esnaf ve sanatlarımızın her zaman yanındayız"
Aydın Valisi Köşger, "Her zaman esnaf ve sanatlarımızın her zaman yanındayız"

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın ekonomisinin temelini oluşturan Aydın esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, Ahilik geleneğinin sürdürülmesini istedi.
Geçtiğimiz aylarda Aydın'da göreve başlayan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, iade ziyaretleri kapsamında Aydın'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan'ı makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Köşger, Başkan Çetindoğan'dan esnafın durumu, sorun ve sıkıntılarına yönelik bilgi alıp çözüm önerilerini de dinledi.
Tarihten bu yana bir çok medeniyete beşiklik etmiş Aydın'da ekonominin temelini oluşturan unsurlardan birinin esnaf ve sanatkarlar olduğu kaydeden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olacaklarını ifade etti.
"Ahilik geleneğini sürdürmeye çalışıyoruz"
Vali Yavuz Selim Köşger'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetndoğan, Vali Köşger'e esnaf sanatkarlığın sembolü Ahi Evran heykelini hediye etti. Her geçen gün zorlaşan hayat şartlarına karşı verdikleri mücadelenin yanında unutulmaya yüz tutan Ahilik geleneklerini de sürdürmeye çalıştıklarını belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Çetindoğan, "Ekonomik sıkıntılar bir şekilde telafisi olan sıkıntılar. Ancak Aydın'ın yaklaşık 50 bin kişilik bir ailesi olan Esnaf Odaları Birliği olarak en büyük endişemiz kültürel yozlaşmalar. Bir zamanlar mahallenin bakkalı, terzisi, ayakkabıcısı ya da hırdavatçısı sadece ticaretle meşgul olmaz aynı zamanda insanların sorun ve sıkıntıları ile de ilgilenirdi. Onlar aynı zamanda mahallenin sakinlerini iyi günde kötü günde koruyup kollardı. Ancak tamamen paraya dayalı ticari ilişkiler ve her şeyin maddiyat gözüyle bakılması nedeniyle bugün önemli bir kültürümüzü kaybettik, tamamen yitirmek üzereyiz. Ahilik geleneğinin yaşatıldığı dönemlerde koskoca ülkede cebinde parası kalmadığı için aç ve açık kalan kimse bulunmazdı. Bugün parasız bir ekmek bile alınamayacak günlere doğru maalesef hızla yol alıyoruz. Bu nedenle bugün bizler bir yandan mesleğimizi icra ederken, diğer yandan da Ahilik geleneğini sürdürmeye çalışıyoruz" diyerek Vali Köşger'e desteklerinden dolayı esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.
(İK)

16.08.2017 11:33:24 TSI
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