BTM'de uluslararası matematik çalıştayı
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Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), uluslararası eğitim faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor.
"Öğretmenler Loncası" programında bu kez uluslararası matematik çalıştayı düzenlendi. Hollanda Utrecth Üniversitesi Matematik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinin sunumlarıyla destek verdiği çalıştayda, öğretmenlere alışılmışın dışında kullanılabilecek matematik öğretim metotları anlatıldı. Çalıştayda ayrıca açılar, geometri ve astronomiyi sevdirerek öğrenmeyi kolaylaştıracak atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitsel matematik öğretiminden Hollanda da uygulanan matematik müfredatına dek birçok konu başlığının ele alındığı çalıştay, "Öğretmenler Loncası" programının öğretmenleri tarafından ilgiyle takip edildi. Eğitim tekniklerini geliştirmek adına pratik uygulamaları içeren BTM'nin "Öğretmenler Loncası", yeni öğretim yöntemi stratejileri geliştirmesine de fayda sağlıyor.
(MŞ)
16.08.2017 11:33:42 TSI
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