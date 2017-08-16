YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muğla ve Aydın'da orman yangını

Muğla ve Aydın'da orman yangını

- Muğla'nın Milas ilçesi Hasanlar mevkisindeki orman yangını kontrol altına alınamazken, Fethiye Göcek ve Aydın Bozdoğan ilçelerindeki yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma - Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı Aydın ve Muğla'da çıkan üç orman yangınından kısa sürede kontrol altına alınırken, Milas'taki orman yangınının devam ettiği öğrenildi.

Fethiye'nin Göcek mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Aydın Bozdoğan ilçesindeki yangın da kontrol altına alınırken, Milas Hasanlar mevkisindeki orman yangınının devam ettiği öğrenildi.

Milas Hasanlar mevkisindeki yangına şu ana kadar 3 uçak ve 4 helikopter havadan çok sayıda ekip de yerden müdahale ediyor. Mumcular Barajı ile Yeniköy Termik Santrali arasında kalan bölümde devam eden orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(BT-MB-Y)



16.08.2017 11:36:35 TSI

NNNN

