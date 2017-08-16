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Fas'lı öğrenciler Düzce'de

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:07
Fas'lı öğrenciler Düzce'de
Fas'lı öğrenciler Düzce'de

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik Merkezi ile Fas Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençler Ümmet Coğrafyasını Keşfediyor" temalı öğrenci değişim projesi ziyaretlerle başladı. Değişim programı kapsamında Türkiye'ye gelen Faslı öğrenciler Düzce Belediyesini ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile başlatılan proje kapsamında Fas ve Türk bir grup öğrencinin ülkeler arası değişimi teşvik ediliyor. "Gençler Ümmet Coğrafyasını Keşfediyor" temalı değişimin ilk bölümü 11-21 Ağustos tarihleri arasında İstanbul ve Düzce'de, ikinci bölümü ise 10-20 Ekim tarihleri arasında Fas'da düzenlenecek. Öğrenci değişimi ile Fas ve Türkiye arasında ortak geçmişin benimsenmesi, karşılıklı kültür etkileşiminin sağlanması, sosyal benzerlik-farkların özümsenerek ön yargıların ortadan kaldırılması ve farklı bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Ziyaretleri kapsamında Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur'u ziyaret eden Faslı öğrenciler, Türkiye ziyaretlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek Düzce'nin yeşil doğasını çok beğendiklerini ifade etti. Başkan Vekili Badur da Faslı öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ümmet anlayışı olsun, ortak tarihi geçmişimizle de birer kardeşten farksızız aslında. Kültürel etkileşimimizin daha da artarak bu tür proje ve etkinliklerle pekişmesini ümit ediyor, ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(TT-RFK-Y)

16.08.2017 12:08:58 TSI
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