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Çiftçi'den göçük açıklaması



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentin simgesi olan Balıklıgöl havzasındaki göçüğün meydana gelen tünelde düzenleme çalışmalara başlandığını belirterek, "Teknik ekip tarafından çalışmalar hızla tamamlanıyor" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Denetleme (KUDEM) tarafından Balıklıgöl havzasında yapılan Çevre düzenleme çalışmalarını ve önceki gün Balıklıgöl tünelinde meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulundu. Kış mevsiminde Balıklıgöl'de yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1 aydır sürdürülen çalışmaları inceleyen Çiftçi, Balıklıgöl tünelinde meydana gelen göçük alanına geçti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından bölgede Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Balıklıgöl Tünelinde güçlendirme çalışmalarının hızlı yapıldığına dikkat çeken Çiftçi, "Burada meydana gelen hadise bir üst tabliyedir. Tüneli tamamıyla örter bir tabliye değildir. İşyerlerinin önünü düzeltmek amacıyla yapılmış olan bir tabliye ve onu da arkadaşlar hemen müdahale gerçekleştirdiler. Tünel trafiğe açılacak ve bir problem yoktur. Güvenlik amacıyla trafik tünelde kapatılmış durumdadır. Bunların tedbirlerini almak durumundayız. Çünkü insan bizim için çok önemlidir" dedi.

"Balıklıgöl havzasında çalışmalar 3 ayda tamamlanacak"

Tünel'deki incelemenin ardından Balıklıgöl havzasında iyileştirme çalışmalarını Meclis Üyeleriyle birlikte denetleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, teknik ekip tarafından Balıklıgöl havzasında sürdürülen çalışmaların yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirtti. Alan yönetiminin çevre ve vakıfta olmasına rağmen sorumluluk aldıklarının altını çizen Çiftçi, "Yaklaşık 1 aydır Balıklıgöl havzasında, Halil-ül Rahman ve Döşeme camisi alt yapısının yenilenmesi, çevre düzenlemesi, zemin kaplama, tünel ve tünelin üstündeki işyerleri zamanında yapılırken yalıtımlar yapılmamıştır. Sulama alanlarında sızan sular tünelde damlama suretiyle tehlike arz ediyordu. Arkadaşlarımızla geçen yıl bu durumu tetkik ettik. Alan yönetiminin çevre ve vakıfta olmasına rağmen biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sorumluluğu yüklenerek bu mekanları kurtarmamız gerektiğini düşündük. Bu mekanlar bizlere ecdadın emanet olarak bıraktığı mekanlardır. Döşeme caminin önüne perde beton atılıyor. Kışın Halil-ül Rahmanı su basıyor. Bizim su basmaları önlememiz lazım. Onun üzerine bu havzada çalışma başladı. Teknik ve bilime uygun bir şekilde alt yapı projelerinin tamamının yenilenmesi yağmur drenajı olmayan alanlarda yağmur drenajı alt yapısının yenilenmesi, üst yapıda suyu toplayan tünele suyun damlamasını sağlayan yalıtımsız yapıların yalıtımı yapılmak üzere çalışmalar başladı. 1989 ile 1992 yılları arasında yapılan bir imar söz konusudur. O tarihten bu yana görmüş olduğu tahribat var, sızan sular ve çürümeler var. Bizler teknik arkadaşlarımızla birlikte alanda bir inceleme yaptık. Şanlıurfalı hemşerilerimiz çok rahat olsunlar. Amacımız Şanlıurfalılara çok güzel bir hizmet etmek, kalıcı işlere imza atmak, yapmış olduğumuz iş yarın öbür gün kesinlikle olumsuz sonuçlar vermesin. Mevcut olan yapılar gerek camiler, gerek külliye alanlarımız ve yine ŞURKAV alanında yapılan işyerlerinin sağlıklı bir şekilde korunması için çalışmalar yerinde gidiyor. Burası tabi ki önemli bir havza, insanların yoğun bir şekilde ziyaret ettiği alan ve mevsim itibariyle en az ziyaretin olduğu alanda bu çalışmayı başlattık. Bu çalışma mecburidir, bu çalışma zorunludur ve biz bu zorunluluğu üstlenmemiz gerekiyor. Onun için onların affına ve sabırlarına sığınıyoruz. Yüklenici firma etap etap olarak alanı tamamıyla yenileyecek. Kaplama, alt yapı, yağmur drenajı ve yalıtımıyla yenileyecek. Amaç bu mekanların zarar görmemesidir. Ne su baskına maruz kalsın, ne buradaki alt geçitlerimiz damlasın, nede alt yapı anlamında burada çevreye rahatsızlık verecek kokular olmasın. Bunun için kadro olarak sorumluluğu almış durumdayız. Bizler yerel yöneticiler olarak bu şehri seviyoruz, şehrimizdir ve şehrimizi bağrımıza basıyoruz. Sorumluluk alıyoruz ve sorumluluk aldırıyoruz. Havzadayız ve 2-3 ay içerisinde tamamıyla derleyip toparlayıp ecdadın Şanına yakışır bir şekilde Şanlıurfa'ya hizmet edeceğiz" dedi.

(AK-SD-Y)



16.08.2017 12:36:33 TSI

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