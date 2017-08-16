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Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı eğitimi



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KIRKLARELİ (İHA) - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hayata geçirilen ''Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı" eğitimi Kırklareli'de gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde verilen eğitime Kirklareli ve Edirne'den basın mensuplarının yanı sıra BYEGM Edirne İl Müdürü Uğur Ülgen, Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan da katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Ali Karakoç, uyuşturucu bağımlığının yanında tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının da toplum için tehdit oluşturduğunu, bunların esas hedef kitlesinin ise gençler olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Rehber Öğretmeni Erkan Çardaklı, sunum yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural, ''Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı" eğitimini verdi.

Uyuşturucu temelinde herhangi bir normalleştirme veya özendirmeye sebep olmayacak şekilde yayın yapmanın öneminin altının çizildiği eğitim programında uyuşturucuyla topyekun mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı. Devletin emniyet birimlerinin ve ilgili tüm kurumlarının bu konuda mücadelede ettiği, diğer kamu kurumlarının da bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği, basına da büyük görev düştüğü belirtildi.

Medya temsilcilerine verilen eğitimde ayrıca, çalışmalarında nelere dikkat etmeleri gerektiği, özendirici ve merak uyandırıcı olmadan nasıl haberler hazırlanacağı konularında bilgi verildi.

(MA-MEF-Y)



16.08.2017 12:44:43 TSI

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