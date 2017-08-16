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Başkan amcayla maç keyfi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:44
Başkan amcayla maç keyfi
Başkan amcayla maç keyfi
- Yeşil sahada renkli anlar yaşandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2017 Futbol Yaz Spor Okullarında eğitim gören küçük kramponlarla yeşil sahada bir araya geldi. Renkli anlara sahne olan buluşmada Başkan Fadıloğlu'nu maça davet eden yeşil-siyahlı sporcular yeteneklerini sergileyerek şık çalımlara ve gollere imza attılar.
3 farklı tesiste 600'ü aşkın küçük ve genç yaştaki sporcu öğrencinin yeşil sahada eğitim gördüğü futbol yaz okulunu ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, altın kramponların birlikte oynayalım teklifini karşılıksız bırakmadı. Şehitkamil Belediyesi İlçe Stadyumunda sıcak havaya rağmen futbol sevdalılarının çalışmalarına eşlik eden Başkan Fadıloğlu, yaş gruplarına göre oluşturulan eğitim istasyonlarını gezerek teknik adamlardan sporcuların gelişim süreciyle ilgili bilgi aldı. Sporcuların teklifi üzerine meşin yuvarlağın başına geçen başkan Fadıloğlu, şık çalımlara ve fileleri sarsan gollere alkışlarıyla eşlik etti.
Alt yapı profesyonel futbolun can damarı
Yaz Futbol Spor Okuluna yaptığı ziyaret esnasında profesyonelliğe giden yolda alt yapıların önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, futbol alt yapı faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Spor okulu faaliyetlerimiz 4 mevsim esasına göre 3 farklı sahamızda devam ediyor. Şu anda 600 aşkın öğrencimiz futbol branşının inceliklerini öğreniyor. Futbol spor okulumuzun yanında futbol akademisi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. U13 'den başlayarak U19 kadar 6 farklı yaş grubunda müsabık takımlarımız her sezon yeşil sahadaki yerini alıyor. Yine U12 ve U11 yaş gruplarında da ilerleyen yıllara yönelik hazırlık sürecinde antrenör arkadaşlarımız futbolcularımızla yakından ilgileniyor. Profesyonel futbol adına alt yapı hayati önem taşıyor. Öz kaynak düzeni profesyonel takımlar İçin olmazsa olamazlar arasında. Alt yapılardan yetişen sporcularımız sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde değil, ilimizi profesyonel liglerde temsil eden takımlarımızda da forma terletiyor. İşin mutfağında olmak, çocuklarımızın, gençlerimizin yeşil sahadaki heyecanına tanıklık etmek oldukça keyifli. Bu gün altın kramponlar maça davet ettiler. Bende onlara eşlik ettim. İçlerinde yıldız futbolcu adayları var. Ümit ediyorum tüm sporcu öğrencilerimiz hem spor hem de akademik hayatlarında başarıdan başarıya koşarlar" dedi.
Başkan amcamızla futbol oynamak mutluluk verici
Yıldız bir futbolcu olmak hedefiyle yeşil sahada ter döken küçük yaştaki futbolcular, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerine olan ilgilerinden ve sürpriz ziyaretinden oldukça memnun oldular. Yeşil- siyahlı kramponlar, Başkan Fadıloğlu ile katıldıkları antrenmanın sonunda yaptıkları açıklamada, " Başkanımız bu gün çalışmalarda bize eşlik etti. Kaleci arkadaşımız, başkan amca ben kaleye geçiyorum, şutları bekliyorum deyince başkanımızda onu kırmadı ve oyuna dahil oldu. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bir gün milli bir futbolcu olup bizlere sunulan imkanların teşekkürünü bu şekilde sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandılar.
(LO-SD-Y)

16.08.2017 12:46:31 TSI
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