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OSB'de URGE Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, Uluslararası Rekabeti Geliştirme (URGE) çalışmaları kapsamında firmalarla toplantı yaptı. İnşaat ve yapı malzemeleri konusunda 16 firmayla ihtiyaç analizi sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, ihracatı arttırmaya yönelik yol haritası belirleme çalışmaları yapıldı.

Diyarbakır OSB Yönetimi, URGE çalışmaları kapsamında inşaat ve yapı malzemelerinde yatırım yapan firmalarla bir araya geldi. OSB yönetim binasında gerçekleşen toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, OSB Müdürü Mehmet Özel'in yanı sıra 16 firmanın temsilcileri katıldı. Toplantıda hazırlanan ihtiyaç analiz çalışmasının sonuçları değerlendirilirken, ihracatın arttırılmasına yönelik yol haritası belirleme çalışmaları yapıldı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, "Diyarbakır OSB olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın URGE projesi kapsamında, İnşaat ve Yapı Malzemeleri konusu ile 16 firma ile hazırlanan ihtiyaç analiz çalışmasının sonuçlarını değerlendirdik. URGE projesi bünyesinde 16 firmamız ile bir araya gelerek Dış Ticaret Eğitimi, Hedef Pazar Analizi ve Ticari İstihbarat Danışmanlığı alınması ile birlikte yurt dışı ihracatı noktasında ülkelerin belirlenmesine yönelik program yapıldı. Yapılan bu çalışmaların firmalarımıza, bölgemize ve ülkemize katkısı olacağı ümidi ve beklentisi ile Organize Sanayi Bölgesi'ni büyütmek, geliştirmek, ihracat oranlarını artırmak için gerekli çalışmalarımızı büyük bir azim ve inançla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

(EEI-MP-Y)



16.08.2017 13:26:16 TSI

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