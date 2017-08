YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ataç'ın 17 Ağustos mesaji

Başkan Ataç'ın 17 Ağustos mesaji



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Büyük Marmara depreminin 18. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Ataç, kayıplarımızın acısının hala taze olduğunu belirtti. Başkan Ataç, mesajında, 18 sene önce, 17 Ağustos 1999 tarihinde sabaha karşı 30 bini aşkın yurttaşımız 7,5 ölçeğinde bir depremde yaşamını yitirdi. Bu acıyı sadece Gölcük ya da Marmara değil, tüm ülkemiz derinden hissetti. Söz konusu felakette Sivrihisar Caddesi'nde bulunan Tarhan Apartmanı'nın yıkılması sonucu hayatını kaybeden hemşehrilerimizin de yer aldığı kayıplarımızın acısı aradan geçen onca yıla rağmen hiç hafiflemedi. Aklımızdan hiçbir zaman çıkaramayacağımız bu büyük depremi her sene anarken, sadece gözyaşı dökmemeli ve hatalardan da ders çıkarmalıyız. Bizler ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız. Tüm yurttaşlarımızda derin izler bırakan bu büyük yıkımın ve kayıpların ardından 2001 yılında çıkarılan 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası ile kamu yapıları hariç, tüm denetim hizmetleri yapı denetim şirketlerine verildi. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği, riskli binaların yıkılarak can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. İnşaat standartları ve güvenliği bakımından ülke ortalamasının üzerinde yer alan kentimizde, benzer acıların ve felaketlerin yaşanmaması için belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı kentsel dönüşüm ve afet riski alanında çalışan birimimiz büyük bir sorumluluk ve duyarlılık içinde çalışmalarını sürdürüyor. Depremin değil, alınmayan önlemlerin acı sonuçlar doğurduğunu yaşadığımız felaketler ortaya koymaktadır. Yaşanabilecek büyük felaketlerden can ve mal kaybı olmadan kurtulabilmek için, tüm kurumlar ile birlikte yurttaşlarımıza da görev düşmektedir. Duyarlı Eskişehir halkının afet ve depreme hazırlık noktasında yüksek bilinç içinde olduğuna inanıyorum.18 sene önce meydana gelen felakette hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum" diye kaydetti.

16.08.2017 13:35:43 TSI

