YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hekimhan'a yapılması planlanan maden işleme tesisinden vazgeçildi

Hekimhan'a yapılması planlanan maden işleme tesisinden vazgeçildi

- Başkanı Aliseydi Millioğulları:

- "Hekimhan'ın 40 yıllık makus talihini yenemedik"



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Hekimhan'a yapılması planlanan maden işleme tesisinden vazgeçilmesine tepki gösterdi

Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, "Türkiye'nin en büyük demir rezervlerinden birinin Hekimhan'da olduğu gerçeğinin çok iyi bilinmesine rağmen 50 yıldır hiçbir hükümetin Hekimhan'a ağırlık vermedi dedi. Türkiye'nin en büyük demir rezervinin bulunduğu 70 yıllık rezervi bulunan Hekimhan'da ki maden, bu yıl sonunda rezervi bitecek olan Sivas Divriği'ye taşınacak olmasında dolayı açıklamalarda bulunan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya'nın tüm yetkili isimlerine konuyu ilettiklerini fabrikanın bir an önce Malatya'da kurulmasını istediklerini belirterek, "Yaklaşık 40 yıldır Hekimhan, Hasançelebi Türkiye'nin en zengin demir cevheri var. 2010 ve 2011'li yıllarda projeler hazırlandı Japonlar, Çinliler ve Amerikalılar oraya kurulması planlanan fabrika için ihalelere başvurmuşlardı ve daha sonra askıya alındı. Bu yatırım yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir yatırım olacaktı yaklaşık bin 500 kişi çalışacaktı bu yan sanayisi ile 5 bin kişiye ulaşacaktı. Buda başta Hekimhan olmak üzere Malatya'ya ve Türkiye ekonomisine büyük katkı olacaktı" diye konuştu. Hekimhan'ın 40 yıldır makus talihini yenemediklerini ifade eden Millioğulları, "Şimdi burada her yıl 5 milyon ton demir vagonlarla Sivas'a taşınacak. Çalışan 700'e yakın işçi var. Halbuki orada Divriği'deki rezerv 2 yıl sonra bitiyor ama Hekimhan'da 65 yıl sürecek rezerve var. Türkiye'nin belki de en büyük yatırımı olacaktı fakat gerçekleşmedi. Oradaki genel müdür ve yöneticiler Sivaslı olduğu için yatırımı bir türlü Malatya'ya kaydırmadılar" şeklinde konuştu.

(EA-SD-Y)



16.08.2017 13:52:31 TSI

NNNN

