Ağrı'da 16 kişi hırsızlık suçlarından yakalandı
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AĞRI (İHA) - Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir ay içerisinde çeşitli hırsızlık suçlarını işleyen 16 kişiyi yakaladı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar kapsamında, son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarından 14 tanesinin failleri belirlenerek olaylar aydınlatılmıştır. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık, mazot hırsızlığı, otodan hırsızlık ve yankesicilik gibi meydana gelen 14 olay kapsamında toplam 16 şüpheli yakalanmıştır" denildi.
(AG-AT-Y)
16.08.2017 14:24:39 TSI
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