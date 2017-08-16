YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'da 16 kişi hırsızlık suçlarından yakalandı

Ağrı'da 16 kişi hırsızlık suçlarından yakalandı



(Fotoğraflı)



AĞRI (İHA) - Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir ay içerisinde çeşitli hırsızlık suçlarını işleyen 16 kişiyi yakaladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar kapsamında, son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarından 14 tanesinin failleri belirlenerek olaylar aydınlatılmıştır. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık, mazot hırsızlığı, otodan hırsızlık ve yankesicilik gibi meydana gelen 14 olay kapsamında toplam 16 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

(AG-AT-Y)



16.08.2017 14:24:39 TSI

NNNN

