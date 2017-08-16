"Hoş Geldin Meleğim" projesi devam ediyor
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Hoş Geldin Meleğim" projesi kapsamında yene doğan bebeklere çeşitli hediyeler veriliyor.
Kilis Belediyesi ile Kamu Hastaneleri Birliği arasında yapılan "Hoş Geldin Meleğim" projesi kapsamında yeni doğan bebekler ve ailelerine yapılan ziyaretlerdeki hediye dağıtımı sürüyor. Kilis Belediyesi Bayanlar Meslek Edindirme Merkezi çalışanları bebek sahibi olma mutluluğu yaşayan ailelere içeriğinde battaniye, zıbın, önlük ve ilk aylarda ihtiyaç duyulan 'Hoş Geldin Meleğim' paketi veriliyor. Her gün alınan listeler kapsamında aileler ziyaret edilirken, güler yüzlü Kilis Belediyesi personeli ile bebek paketleri bebek sahibi olma mutluluğunu yaşayan annelere teslim ediliyor. Yaklaşık 5 bin bebek paketinin yeni doğum yapan ailelere ulaştığı belirtilirken, projenin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. Yeni doğum yapan anneler Kilis Belediyesinin yürüttüğü "Hoş Geldin Meleğim" projesinden dolayı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkürlerini iletti.
(MAD-SD-Y)
16.08.2017 14:29:44 TSI
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