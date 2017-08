YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pamukkale'de sinek ve haşere ile mücadele aralıksız sürüyor

Pamukkale'de sinek ve haşere ile mücadele aralıksız sürüyor



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi Nisan Ayı'nda filosuna kattığı 16 yeni araç ile ilçede haşereyle mücadeleye devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "İlçe halkımızın yaz aylarında sıkıntı yaşamaması adına, bahar dönemi öncesi başladığımız haşereyle mücadele çalışmalarımıza gece-gündüz devam ediyoruz." dedi.

Pamukkale Halkı'nın yaz aylarında sivrisinek ve diğer haşerelerden rahatsız olmaması için bahar dönemi öncesi, gerekli tedbirlerini alan Pamukkale Belediyesi, yaz ayları boyunca ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Her mevsimde ayrı ayrı ilaçlama yapan Pamukkale Belediyesi'nin profesyonel ilaçlama ekibi, bahar mevsimi öncesi başladığı sivrisineklerin barındığı ahırlar, bina bodrumları, kuyular ve foseptikler, yeni inşaatlar, terkedilmiş binalar, ağaç kovukları, umumi tuvaletler, çalılık ve fundalıklar, kanallar, çatılar ve benzeri yerlerde ilaçlama çalışmalarını yaz aylarında da sürdürüyor.



Amacımız, kimsenin memnuniyetsiz kalmaması

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların rahat etmesi için çalıştıklarını ifade ederek, belediye olarak birçok alanda olduğu gibi ilaçlama konusunda da hiçbir aksaklık yapmadan ilçenin her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. İlaçlama konusunda ilaçlama araçlarının sürekli sahada olduğunu belirten Başkan Gürlesin, "Belediye olarak Nisan Ayı'nda hizmete sunduğumuz 16 yeni ilaçlama aracı ve 50 kişilik ekiple, yaz ayları süresince haşerelerle mücadele daha da etkin hale geldik. Gece gündüz ilaçlama yapan 16 aracımızdan 10 tanesi besihaneleri, geriye kalan 6 tanesinin ise şikâyet, fare, larva, yeşil alan, çevre sağlığı ve toplum sağlığı konularında hizmet veriyor. Normal periyodik ilaçlamanın yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler üzerine ilaçlama ekiplerimiz anında müdahale ediyor." dedi.



68 Mahallede ilaçlama etkin şekilde yürütülüyor

Öte yandan haşerelerle mücadeleyi daha da etkin hale getirmek için Ağustos Ayı'nda da 2 adet ULV, 2 adet Pülverizatör ve 2 adet Mist Blower olmak üzere 6 adet araç üstü makineyi daha ilaçlama filolarına kattıklarını dile getiren Başkan Gürlesin, "68 Mahallemizde gece ekiplerimiz her 4 günde bir ULV ilaçlaması yapılıyor. Ayrıca, hayvancılık ve besicilikle uğraşılan mahallelerimizde yaklaşık 2 bin 600 besihanemiz haftada bir ilaçlanıyor. 2 Veteriner Hekim'den oluşan Hayvan Sağlığı Ekibimizce de ilçemizde hayvancılıkla uğraşılan mahallelerimizde bulunan besihanelerimiz ziyaret edilerek hayvancılıkla ilgili bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Etkin mücadelemiz dahilinde 2017 yılında yaklaşık 1980 besihanemiz ziyaret ettik. Pamukkale Belediyesi olarak ilçe sınırlarımız içinde yaşayan vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi ilaçlama konusunda da hiçbir aksaklık yapmadan vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşam kalitelerini yüksek tutmak adına çalışmalarımızı hiç aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.



16.08.2017 15:05:45 TSI

