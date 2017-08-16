Başkan Yılmazer çalışmaları yerinde inceledi
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer Kent Meydanı projesi içinde bulunan tarihi hamam kalıntılarının gün yüzüne çıkması çalışmalarını yerinde inceledi.
Meydan projesiyle birlikte park ve tarihi dokudan oluşan ziyaret alanının kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacağı bilgisi verildi. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gibi titizlik gerektiren çalışmalarda tarihi dokunun bozulmaması bilinci içerisinde çalışmalarımıza yön veriyoruz. İnşaat tekniği açısından büyük özellikler barındıran hamam kalıntıları Sapanca İlçe merkezinde yeni bir tarihi sosyal mekan olacak. Tarihi bölümde, ortama uygun olarak zemin döşemesi ahşap ve yerden ışıklandırma ile dokuya yakışan konsept oluşturulmaya çalışıldı. Tarihi hamam projesinin gün yüzüne çıkmasının yanında; kalın gövdeli ağaçların ve ortama uyumlu çiçeklerin ekilmesiyle peyzaj düzenlemesinde de sona gelmiş durumdayız. Ağaçların altına üçe-iki özellikli dört bir tarafa konulacak olan oturma guruplarında halkımız, rahatlıkla dinlenme imkânı bulacaktır" dedi.
Verilen bilgiler doğrultusunda kısa bir süre içinde bitmesi planlanan alanın, açılışla halkın hizmetine sunulacağı aktarıldı.
(RŞ-RFK-Y)
16.08.2017 15:35:38 TSI
NNNN