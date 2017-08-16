YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, MGC'yi ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, MGC'yi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne (MGC) iadeyi ziyarette bulunarak, gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Pamuk, MGC ziyaretinde Cemiyet Başkanı Ahmet Ünal ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Bir süre gazetecilerle sohbet eden Pamuk, ziyarette yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 aydır Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı olarak görev yaptığını anımsattı. Bu süre içerisinde yoğun bir ziyaret süreci olduğunu belirten Pamuk, MGC Yönetiminin de kendisini ziyaret ettiğini, bu çerçevede Cemiyete bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Sıcak karşılama dolayısıyla gazetecilere teşekkür eden Pamuk, "Akdeniz ilçesi Mersin'in kalbi, ticaretin aktığı bir ilçemiz. Bu ilçenin sorunlarını da bu noktada biz üstlendik. Sayın Valimizin desteğiyle bizler de elimizden geldiği kadar bu hizmeti yürütüyoruz" dedi.

Yoğun bir süreçte olduklarını dile getiren Pamuk, "Bu noktada özellikle basın mensuplarının desteği ve katkıları bizim için son derece önemli. Bizler de basınla olan iletişimimizi sürekli sıcak tutmak istiyoruz. Sizlerin kamuoyu adına denetleme göreviniz, yapılanların kamuoyuna aktarılması önemli. İyi bir diyalog ve iletişim kanalı kurabilirsek, sağlıklı bir kamuoyu aydınlanması da söz konusu olur" ifadelerini kullandı.

MGC Başkanı Ünal da Akdeniz'in, kentin dünyaya açılan kapısı ve Mersin'in en önemli ilçelerinden biri olduğunu vurguladı. Zor bir göreve geldiğini ifade ederek, Başkan Pamuk'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Ünal, "Göreve geldiğiniz iki ayda ilçenin tüm mahallelerine giriyorsunuz. Biz, gazeteciler olarak sizi takip etmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

MGC'nin, 50 yıllık bir meslek örgütü olduğunun altını çizen Ünal, "120'ye yakın sarı basın kartlı üyesi, 6 televizyonumuz, 9 günlük gazetemiz, 40'a yakın haftalık gazete ve ajanslarla birlikte Çukurova'nın en büyük, en köklü meslek örgütlerinden biriyiz. Ziyaretiniz bizi çok memnun etti. Akdeniz'deki gelişmelere sizinle birlikte biz de tanıklık ediyoruz. İnşallah bu süre, sorunların aşıldığı, bizim de katkı koyduğumuz bir süre olur. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, görevinizde de başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

(KYM-Y)



16.08.2017 15:55:54 TSI

NNNN

