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AK Parti Çat belde başkanlığına Mustafa Topal atandı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:02
AK Parti Çat belde başkanlığına Mustafa Topal atandı
AK Parti Çat belde başkanlığına Mustafa Topal atandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Merkez İlçeye bağlı Çat'ta belde başkanlığına Mustafa Topal atandı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı 6. Olağan kongre süreci kapsamında Nevşehir'in Merkez İlçesine bağlı Çat belde başkanlığına Mustafa Topal getirildi.
AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde, İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, yeni Belde Başkanı Mustafa Topal'a yetki belgesini takdim etti.
AK Parti İl Başkanı Tanrıver, göreve atanan Mustafa Topal'a başarılar diledi ve "Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda belde teşkilatlarıyla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek belde teşkilatlarını oluşturup, ataması için genel merkezimizin onayına sunuyoruz daha sonra da atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Çat beldemizin atamasını yaptık. Yetki belgelerini teslim ettik. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Tanrıver, eski Başkan Ümit Belli ve yönetim kurulu üyelerine takdir ve teşekkür belgesi takdim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. (COŞ-SK)

16.08.2017 16:04:53 TSI
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