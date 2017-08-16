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Salihli Belediyespor sezonu kurban keserek açtı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi ve Manisa Süper Amatör Kümede mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, 2017-18 sezonunu kurban keserek dualar eşliğinde açtı.

Yeni sezonda Salihli Belediyespor Futbol Takımı ve Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile tüm takımlara başarı dileğinde bulunan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yeni sezonda Salihli Belediyespor olarak tüm branşlarda başarılı olmak istiyoruz. Salihlimize gelen sizler bizim misafirimizsiniz. Salihli halkı sporu çok seviyor. Biz de yeni bir yapılanmaya giderek aldığımız başarılı sonuçlarla taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Bu yıl ki hedefimiz tüm branşlarda en iyi yerlere gelmek ve bunu başarmak için çok çalışacağız. Biz her hafta tribünlerde sizinle olacağız. Ekibimle, yönetici arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla sizleri destekleyeceğiz. Salihlimize, sizlere ve tüm spor camiasına bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Sporun her dalını seviyoruz ve sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Belediyespor Razlı Tesislerinde düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Futbol Takımı Teknik Direktörü Fikret Gezer ve yardımcıları, Voleybol Takımı Baş Antrenörü Bora Şensoy ve yardımcıları, voleybolcular ve futbolcular katıldı.

(BA-AY-Y)



16.08.2017 16:49:12 TSI

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