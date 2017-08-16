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Tüketici Hakem Heyetleri yönetmeliği değişikliği yürürlüğe girdi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildiğini belirterek, " Yapılan değişikliklerle tüketici hakem heyetlerine başvuruların şahsen, avukat aracılığıyla elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısındaki tüketici bilgi sisteminden gerçekleştirilebilecek. Elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekecektir. Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlıkla ilgili birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamayacak. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti resen ya da taraflardan birinin itirazıyla her zaman derdestliği dikkate alacaktır." dedi.

"Elektronik ticarette kayıt zorunluluğu"

Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile ilgili olarak da kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ile yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcıların, faaliyete başlamadan önce ETBİS'e kayıt yaptırmaları gerektiğini de ifade etti.

(YE-YE-Y)



16.08.2017 17:41:36 TSI

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