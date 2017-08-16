ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:44
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:
- "Çiftçilerimizin sulama sorunlarına çözüm bulunmasını istiyoruz"

(Fotoğraflı)

Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, son günlerde Malatya'da yaşanan sulama suyu sıkıntısına değinerek, "Çiftçilerimizin sulama sorunlarının çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Derme Sulama Birliği Başkanı İsmail Demir'i ziyaret ederek son günlerde yaşan sulama sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı, "Çiftçilerimizin son günlerde yaşanan sulama sorunları hakkında konuşmak ve bilgi almak için bugün birlik başkanımızı ziyaret ettik. Biz, çiftçilerimizin sulama sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Demir ise, "Bu seneki kuraklıktan dolayı vatandaşlarımızın meyvesi, sebzesi ve ağaçları kuruyor. Bu sorunu bizler, DSİ, Malatya Valiliği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ilettik ve ilgilenmelerini bekliyoruz. Sorun çözülmezse ova tamamen kurumaya terk edilecektir. Biz de bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

16.08.2017 17:46:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane:
YEREL

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ KAZI HEYETİ BAŞKANI PROF. DR. MARCELLA FRANGİPANE:
Gövdeli ve Beğre mahallerinin yolları da asfaltlandı
YEREL

GÖVDELİ VE BEĞRE MAHALLERİNİN YOLLARI DA ASFALTLANDI
Ağustos ayı UKOME toplantısı yapıldı
YEREL

AĞUSTOS AYI UKOME TOPLANTISI YAPILDI
CHP İl Başkanı Kiraz mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini istedi
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
Ziraat Fakültesi yeni binasına taşındı
YEREL

ZİRAAT FAKÜLTESİ YENİ BİNASINA TAŞINDI
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan gençlerle bir araya geldi
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Olimpik havuz yapımında yeni ihale süreci
YEREL

OLİMPİK HAVUZ YAPIMINDA YENİ İHALE SÜRECİ
Hekimhan'a yapılması planlanan maden işleme tesisinden vazgeçildi
YEREL

HEKİMHAN'A YAPILMASI PLANLANAN MADEN İŞLEME TESİSİNDEN VAZGEÇİLDİ
Malatya'da engelliler tarihi mekanları gezdi
YEREL

MALATYA'DA ENGELLİLER TARİHİ MEKANLARI GEZDİ
Evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
YEREL

EVDE ÇIKAN YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU
Kavurucu sıcaklıkların arttığı Malatya'da hazır suya yoğun talep
YEREL

KAVURUCU SICAKLIKLARIN ARTTIĞI MALATYA'DA HAZIR SUYA YOĞUN TALEP
Malatya Valisi Ali Kaban:
YEREL

MALATYA VALİSİ ALİ KABAN:
Yeşilyurt'ta mahalleler arası futbol turnuvası
YEREL

YEŞİLYURT'TA MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI
İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KAYITLARI BAŞLADI
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek:
YEREL

EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. AHMET ULVİ ZEYBEK:
Malatya'da bayram tedbirleri
YEREL

MALATYA'DA BAYRAM TEDBİRLERİ