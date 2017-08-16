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MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:

- "Çiftçilerimizin sulama sorunlarına çözüm bulunmasını istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, son günlerde Malatya'da yaşanan sulama suyu sıkıntısına değinerek, "Çiftçilerimizin sulama sorunlarının çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Derme Sulama Birliği Başkanı İsmail Demir'i ziyaret ederek son günlerde yaşan sulama sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı, "Çiftçilerimizin son günlerde yaşanan sulama sorunları hakkında konuşmak ve bilgi almak için bugün birlik başkanımızı ziyaret ettik. Biz, çiftçilerimizin sulama sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Demir ise, "Bu seneki kuraklıktan dolayı vatandaşlarımızın meyvesi, sebzesi ve ağaçları kuruyor. Bu sorunu bizler, DSİ, Malatya Valiliği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ilettik ve ilgilenmelerini bekliyoruz. Sorun çözülmezse ova tamamen kurumaya terk edilecektir. Biz de bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



16.08.2017 17:46:26 TSI

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