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Vali Bilmez, çiftçilerle birlikte tarlada hasat yaptı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan ovasında tahıl hasadı yapan çiftçilerin bir gününe eşlik etti.

Hasat yapan çiftçileri tarlada ziyaret eden Vali Bilmez, Ardahan da havaların aşırı sıcak gittiği şu günlerde çiftçilerle birlikte tarlaya indi. Çiftçilerle birlikte tarla topladı, patos attı. Tarlada çiftçilerle birlikte çalışan Vali Bilmez, çiftçilerin sofrasına da eşlik etti. Çiftçiler, Vali Bilmez'e, yer sofrasında soğuk karpuz ikramında bulundu.

Çiftçilerle yaptığı sohbette, her zaman halkla birlikte olacağını ve tüm Ardahan halkının hizmetinde olacağını vurgulayan Vali Bilmez, Ardahan'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde görerek hizmet etme arzusunda olduğunu belirtti.

Çiftçilerle yaptığı sohbetin ardın Vali Bilmez şöyle konuştu: "Bölgemizde hasat dönemi olduğu için çiftçilerimizi ziyaret edelim istedik. Bölgemizde diğer illere göre yaz mevsimi biraz kısa hal böyle olunca da çiftçilerimiz ekin zamanı yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Bizde serhat şehrimiz güzel Arhan'ımızda sıcak bir yaz gününde çiftçilerimizin bir gününe eşlik edelim istedik. Onlarla beraber tarla topladık, patos vurduk ve çiftçilerimizle birlikte yer sofrasında kısa bir mola verdik."

Tarlada çiftçilerle birlikte ekin kaldırıp, patos atan Vali Bilmez, bir günlüğüne bile olsa il ekonomisinin temelini oluşturan çiftçilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve bol hasatlar temennisinde bulundu.

(OY-AA-Y)



17.08.2017 10:51:48 TSI

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