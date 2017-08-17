Yaralı leylek, Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edildi
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yol kenarında bulunan kanadı kırık leylek Kütahya Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edildi.
Çavdarhisar ilçesi sanayi sitesi arkasındaki yolda Sinan Tuncer isimli vatandaş tarafından görülen ve yaralı olduğu için uçamadığı anlaşılan leylek Sinan Tuncer tarafından yakalandı. Tuncer'in Kütahya Hayvanları Koruma Derneği'ni araması sonucu yetkililer Çavdarhisar'a gelip yaralı leyleği tedavi için derneğe götürdüler.
Yaralı leyleğin tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.(YD-EFE)
17.08.2017 11:14:34 TSI
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