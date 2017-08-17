Günyüzü'nde traktör kazası, 1 yaralı
(Fotoğraflı)
İlker Sarıkaya
ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir genç ağır yaralandı.
Arkasında hayvan gübresi yüklü traktörle tarlaya giden 17 yaşındaki R.T., direksiyon hakimiyetini kaybedince araç taklalar atarak tekrar lastiklerin üzerine düştü. Römorkun ise ters bir şekilde durduğu kazanın ardından yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan R.T.'nin omzunda kırık tespit edildi. 17 yaşındaki gencin tedavisi devam ediyor.
(İS-MET-Y)
17.08.2017 11:16:31 TSI
NNNN