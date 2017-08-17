Ülkücü İşçiler Derneği'nin Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun oldu
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Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli il Başkanlığına devir teslim töreni yapıldı. Yeni görev Okan Ertorun'un oldu.
Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli il Başkanlığına Okan Ertorun getirildi. Yeni görevin devir teslimi için tören düzenlendi. Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Hakan Kandemir, Okan Ertorun'a bayrağı teslim etti. Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanı Ertorun, yaptığı açıklamada, "Kocaeli İl Başkanı olarak öncelikle Başbuğumuz Alparslan Türkeşin izinde, ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli, Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Sayın Hakan Kandemirin emrinde ülkücü harekete hizmet etmek, ülkücü işçileri Türk işçisini Kocaeli'de daha ileri yaşam seviyesine taşımak işçilerimizin geleceği bizim geleceğimiz diyerek hizmet etmek en birinci görevimizdir" dedi.
Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanı Ertorun daha sonrasında ülkücü hareketin dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte emrinde olduğunu belirterek, il başkanlığını devir teslim töreninde kendisinin yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.
(MG-RFK-Y)
17.08.2017 11:16:52 TSI
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