ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ülkücü İşçiler Derneği'nin Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun oldu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:14
Ülkücü İşçiler Derneği'nin Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun oldu
Ülkücü İşçiler Derneği'nin Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun oldu

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli il Başkanlığına devir teslim töreni yapıldı. Yeni görev Okan Ertorun'un oldu.
Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli il Başkanlığına Okan Ertorun getirildi. Yeni görevin devir teslimi için tören düzenlendi. Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Hakan Kandemir, Okan Ertorun'a bayrağı teslim etti. Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanı Ertorun, yaptığı açıklamada, "Kocaeli İl Başkanı olarak öncelikle Başbuğumuz Alparslan Türkeşin izinde, ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli, Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Sayın Hakan Kandemirin emrinde ülkücü harekete hizmet etmek, ülkücü işçileri Türk işçisini Kocaeli'de daha ileri yaşam seviyesine taşımak işçilerimizin geleceği bizim geleceğimiz diyerek hizmet etmek en birinci görevimizdir" dedi.
Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanı Ertorun daha sonrasında ülkücü hareketin dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte emrinde olduğunu belirterek, il başkanlığını devir teslim töreninde kendisinin yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.
(MG-RFK-Y)

17.08.2017 11:16:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kartepe Belelediyesi'nin geleneksel yağlı güreşleri başlıyor
YEREL

KARTEPE BELELEDİYESİ'NİN GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLIYOR
Kayıp eşyaları sahiplerine ulaştıran zabıtalara teşekkür telefonu
YEREL

KAYIP EŞYALARI SAHİPLERİNE ULAŞTIRAN ZABITALARA TEŞEKKÜR TELEFONU
İzmit Belediyesi'ne 8 ayda 21 bin talep
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NE 8 AYDA 21 BİN TALEP
Mimarsinan mahallesinde parke yol çalışmaları tamamlandı
YEREL

MİMARSİNAN MAHALLESİNDE PARKE YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Gebzeli çocuklar ata sporuyla tanışıyor
YEREL

GEBZELİ ÇOCUKLAR ATA SPORUYLA TANIŞIYOR
AK Partili Milletvekilleri, Körfez'de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ, KÖRFEZ'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
İngiltere'den Kocaeline bronz madalya geldi
YEREL

İNGİLTERE'DEN KOCAELİNE BRONZ MADALYA GELDİ
Körfez Belediyesi üst geçitleri daha güvenli hale getiriyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ ÜST GEÇİTLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYOR
İlhan Bayram, YERELSEN yönetiminde
YEREL

İLHAN BAYRAM, YERELSEN YÖNETİMİNDE
Deprem Çalıştayı öncesinde vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL

DEPREM ÇALIŞTAYI ÖNCESİNDE VATANDAŞLAR DEPREM KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Başkan Doğan yönetmen koltuğuna oturdu
YEREL

BAŞKAN DOĞAN YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU
Kocaeli'de Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başladı
YEREL

KOCAELİ'DE ULUSLARARASI DEPREM GERÇEĞİ VE KENTLEŞME ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Çınarlıkent 3. etap'ta teslimler başladı
YEREL

ÇINARLIKENT 3. ETAP'TA TESLİMLER BAŞLADI
Yemek imalathanesine denetim
YEREL

YEMEK İMALATHANESİNE DENETİM
İzmit zabıtası pazarlarda denetim yaptı
YEREL

İZMİT ZABITASI PAZARLARDA DENETİM YAPTI
Yemek imalathanesinde denetim yapıldı
YEREL

YEMEK İMALATHANESİNDE DENETİM YAPILDI