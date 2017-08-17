Köprüden geçerken otomobil altında kaldı
(Fotoğraflı)
Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde , Arapdede köprüsünden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, B. K. idaresindeki 06 EY 9124 plakalı otomobil, Arapdede köprüsü üzerinde yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalışan H. G.'ye çarptı. Yaralı 112 Ambulans ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(TA-UGR)
17.08.2017 11:21:14 TSI
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