YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya'da Lojistik Merkez ve YHT Garının temelleri cumartesi günü atılıyor

Konya'da Lojistik Merkez ve YHT Garının temelleri cumartesi günü atılıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız Konya Kayacık Lojistik Merkezinin ve Buğdaypazarı YHT Garının temellerinin 19 Ağustos Cumartesi günü Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın katılımı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle atılacağı müjdesini verdi.

Yapım ihalesi Temmuz 2016 tarihinde yapılan sözleşme bedeli 68 milyon TL olan YHT Garı Projesi ile yapım ihalesi Aralık 2016 tarihinde yapılan sözleşme bedeli 138 milyon TL tutarındaki Lojistik Merkez Projesi çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Altunyaldız, toplam yatırım tutarı 206 milyon TL olan iki çok önemli projede temel atma aşamasına gelinmesinin Konyamız için oldukça önemli olduğunu vurguladı.



"Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden biri Konya'da"

1 milyon metrekare toplam alan ile Kayacık Lojistik Merkezinin Türkiye'nin en büyük ve önemli Lojistik Merkezlerinden biri olacağını belirten Altunyaldız, "Konya'nın coğrafi konumunun avantajlarının ortaya çıkarılması, doğu-batı, kuzey-güney aksını bütün dinamikleriyle bağlaması ve Orta Anadolu'dan tüm ülke ve bölgeye lojistik hizmet verebilmesi bakımından, Konya Lojistik Merkezi projesi oldukça önem arz etmektedir." dedi.



"Lojistik merkezi hava, kara ve demiryollarına bağlıyoruz"

Altunyaldız, "2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen lojistik merkezin OSB'lere bağlantısı sağlanacak. Bu hatlar üzerinden konteyner taşımacılığı da yapılabilecek. Hatta şunu söyleyeyim lojistik merkez Ankara, Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hatları ile Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya ve Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin Hızlı Demiryolu hatları ve Afyon-Eskişehir Konvansiyonel hatlarının tamamına bağlanacak. Yeni Çevre Yolu ile birlikte ulaşım adına alternatiflerin artacak olması ve Hava Kargo Terminalinin faaliyete başlayacak olması ile birlikte, Konya Lojistik Merkezi toplamda Konya ekonomisi, üretim ve dış ticareti yani ihracatı için büyük bir taşıyıcı, yol açıcı, değer yaratıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Konya demiryolu ulaşımında Türkiye'nin merkezi olacak"

Altunyaldız YHT Garına ilişkin; "2018 yılı ilk yarısında tamamlanmasını planlanan YHT Garı hem Ankara, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hatlarının hem de Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice ve Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya Hızlı Demiryolu hatlarının toplama ve dağıtım garı olacak. Hatta metro hatları da buraya bağlanacak. Yani demiryolu trafiğinde Konya ulaşımın merkezi bir anlamda kalbi olacak. Bu projelerin hayata geçirilmesi hem Konyamız hem de ülkemiz açısından oldukça önemli. Böylesine önemli iki projenin temel atma töreninin Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle yapılıyor olması çok büyük değer taşıyor. Başta iş dünyası olmak üzere tüm hemşehrilerimizi 19 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de Kayacık Mevki Lojistik Merkezinde gerçekleştirilecek Temel Atma Törenine davet ediyoruz." dedi.

(AH-



17.08.2017 11:32:11 TSI

NNNN

