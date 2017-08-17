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Karaman Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:32
Karaman Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
Karaman Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediyenin İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışkan, yaptığı açıklamada, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi'nde yıpranan ve kullanılamaz hale gelen kaldırımların sökülerek yenilenmesinin ardından, ekiplerin sıcak asfalt serim işlemine başladığını belirtti. Mevsim şartlarının alt ve üstyapı çalışmalarına elverişli olduğu müddetçe aralıksız çalışmalara devam edileceğini dile getiren Çalışkan, "Belirli bir program çerçevesinde, şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde sıcak asfalt çalışması tamamlanmayan yol ve sokaklarda ise soğuk asfalt çalışmaları yapıyoruz" dedi.
(MD-AH-Y)

17.08.2017 11:35:03 TSI
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