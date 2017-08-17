Başkan Yalçın, öğrencilerle piknik yaptı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yaz Kuran Kursu öğrencileriyle Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda piknik yaptı.
Piknik sonrası bir açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizdeki yaz kuran kursu öğrencilerine Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda ilçe Müftülüğümüzle birlikte piknik organizasyonu düzenledik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Allah'ın izniyle Pazarcığın geleceği emin ellerde. Piknik organizasyonumuza katılan yaz kuran kursu öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.
(DA-Y)
17.08.2017 11:46:56 TSI
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