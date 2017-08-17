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Dereceye giren öğrencilere hediye



(Fotoğraflı)



Seyfullah Solak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 2017 yılı yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencileri Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

2017 Yılı Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu Öğrencileri Arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması, Sarıcakaya İlçesi Merkez Cami Kebir Mahallesi Cami'inde yapıldı. Yarışmada Kur'an-ı Kerim kategorisinden İsmet Şen birinci, F. Harun Özmen ikinci, Emirhan Ay'da üçüncü oldu. Kızlarda; Gözde Gökkaya birinci, H. Nisa Karakoç ikinci, S. Betül Bursa'da üçüncü oldu.

Dini Bilgiler kategorisinde ise erkeklerde; Batuhan Şen birinci, İ. Alperen Islah ikinci, H. Hüseyin Aksu'da üçüncülüğü elde etti. Kızlarda da; Sudenur Aşık birinci olurken, Reyhan Akkar ikinci, Merve Güvenç ile Emine Hilal Çevik'de üçüncü oldu.

Eskişehir ve ilçe genelinde başarı elde eden öğrencileri İlçe Müftüsü Hasan Başkırık ve Kur'an kursu öğreticisi hocalar nezaretinde makamında kabul eden Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler çeşitli hediyeler takdim etti. Güler, başarılı öğrencileri tek tek tebrik ederken Sarıcakaya'nın gurur tablosu olduklarını söyledi.

(SS-MET-Y)



17.08.2017 14:57:05 TSI

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