ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dereceye giren öğrencilere hediye

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:57
Dereceye giren öğrencilere hediye
Dereceye giren öğrencilere hediye

(Fotoğraflı)

Seyfullah Solak
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 2017 yılı yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencileri Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim etti.
2017 Yılı Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu Öğrencileri Arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması, Sarıcakaya İlçesi Merkez Cami Kebir Mahallesi Cami'inde yapıldı. Yarışmada Kur'an-ı Kerim kategorisinden İsmet Şen birinci, F. Harun Özmen ikinci, Emirhan Ay'da üçüncü oldu. Kızlarda; Gözde Gökkaya birinci, H. Nisa Karakoç ikinci, S. Betül Bursa'da üçüncü oldu.
Dini Bilgiler kategorisinde ise erkeklerde; Batuhan Şen birinci, İ. Alperen Islah ikinci, H. Hüseyin Aksu'da üçüncülüğü elde etti. Kızlarda da; Sudenur Aşık birinci olurken, Reyhan Akkar ikinci, Merve Güvenç ile Emine Hilal Çevik'de üçüncü oldu.
Eskişehir ve ilçe genelinde başarı elde eden öğrencileri İlçe Müftüsü Hasan Başkırık ve Kur'an kursu öğreticisi hocalar nezaretinde makamında kabul eden Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler çeşitli hediyeler takdim etti. Güler, başarılı öğrencileri tek tek tebrik ederken Sarıcakaya'nın gurur tablosu olduklarını söyledi.
(SS-MET-Y)

17.08.2017 14:57:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü'nden Rektör Gündoğan'a teşekkür ziyareti
YEREL

SELKA ESKİŞEHİR HENTBOL SPOR KULÜBÜ'NDEN REKTÖR GÜNDOĞAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi
YEREL

YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Kinay'dan Başkan Arayıt'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKAN YARDIMCISI HASAN FEHMİ KİNAY'DAN BAŞKAN ARAYIT'A ZİYARET
İzmir Büyükşehir'den Han Belediyesine otobüs jesti
YEREL

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN HAN BELEDİYESİNE OTOBÜS JESTİ
Ev kiralamak isterken 500 lirasından oldu
YEREL

EV KİRALAMAK İSTERKEN 500 LİRASINDAN OLDU
Öğrenciler mutlu, aileler mutlu
YEREL

ÖĞRENCİLER MUTLU, AİLELER MUTLU
Odunpazarı'nda '3'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı' yapıldı
YEREL

ODUNPAZARI'NDA '3'ÜNCÜ ULUSLARARASI SERAMİK PİŞİRİM TEKNİKLERİ ÇALIŞTAYI' YAPILDI
Odunpazarı'nda '3'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı' yapıldı
YEREL

ODUNPAZARI'NDA '3'ÜNCÜ ULUSLARARASI SERAMİK PİŞİRİM TEKNİKLERİ ÇALIŞTAYI' YAPILDI
Tepebaşında yaz etkinlikleri sürüyor
YEREL

TEPEBAŞINDA YAZ ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR
Seyitgazi Belediyesi bayrama hazırlanıyor
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ BAYRAMA HAZIRLANIYOR
Tokyo Büyükelçisi Mercan, Vali Çakacak'ı makamında ziyaret etti
YEREL

TOKYO BÜYÜKELÇİSİ MERCAN, VALİ ÇAKACAK'I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
İnönü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları
YEREL

İNÖNÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI
Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün veda ziyareti
YEREL

ORGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ'ÜN VEDA ZİYARETİ
İsmail Dilber Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

İSMAİL DİLBER FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Günyüzü'nde haşhaş kapsül alımı başladı
YEREL

GÜNYÜZÜ'NDE HAŞHAŞ KAPSÜL ALIMI BAŞLADI
Günyüzü'nde haşhaş kapsül alımı başladı
YEREL

GÜNYÜZÜ'NDE HAŞHAŞ KAPSÜL ALIMI BAŞLADI
Petshopcular arasındaki kopukluk, sektörü olumsuz etkiliyor
YEREL

PETSHOPCULAR ARASINDAKİ KOPUKLUK, SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Espark'ta 17 Ağustos sergisi
YEREL

ESPARK'TA 17 AĞUSTOS SERGİSİ
Türk Telekom İl Müdürü İlhan Aytekin'den Başkan Arayıt'a ziyaret
YEREL

TÜRK TELEKOM İL MÜDÜRÜ İLHAN AYTEKİN'DEN BAŞKAN ARAYIT'A ZİYARET
Eskişehir Basket Özel Ümit Hastanesi ile yoluna devam ediyor
YEREL

ESKİŞEHİR BASKET ÖZEL ÜMİT HASTANESİ İLE YOLUNA DEVAM EDİYOR
İnönü, Zafer Bayramı'nı Cenk ile kutlayacak
YEREL

İNÖNÜ, ZAFER BAYRAMI'NI CENK İLE KUTLAYACAK
Günyüzü'nde traktör kazası, 1 yaralı
YEREL

GÜNYÜZÜ'NDE TRAKTÖR KAZASI, 1 YARALI
Kur'an bülbülleri Reşadiye Camii'nde buluştu
YEREL

KUR'AN BÜLBÜLLERİ REŞADİYE CAMİİ'NDE BULUŞTU
'Sosyal Yaşam Okulu' projesi eğitim çalışmaları sona erdi
YEREL

'SOSYAL YAŞAM OKULU' PROJESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI SONA ERDİ