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Seka Park'ta muhteşem kapanış programı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Bilgievleri Yaz Dönemi, öğrencilerin katıldığı ve renkli anlara sahne olan bir programla sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak eğitim veren Bilgievlerindeki yaz dönemi etkinlikleri, gerçekleştirilen muhteşem bir programla sona erdi. Bilgievi öğrencileri Seka Park'ta düzenlenen Yaz Dönemi Kapanış Programı'nda gönüllerince eğlendi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan ve hiçbir detayın eksik olmadığı alanda doyasıya bir gün geçirdi. Etkinlikler akşam gerçekleştirilen Resul Aydemir konseri ile taçlandı. Sevilen rapçi en güzel şarkılarını Bilgievi öğrencileri için söyledi.

Seka Park'ta gerçekleştirilen Bilgievleri Yaz Dönemi Kapanış programına Bilgievi öğrencilerinin yanı sıra aileler de katıldı. Bu neşeli ve eğlenceli günde çocukları Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ensar Demir ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül yalnız bırakmadı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yaz Dönemi Kapanış Programı için titiz bir çalışma yürüttü. Bu önemli günde tüm detaylar çocukların eğlenmesi ve neşeli bir gün geçirmesi üzerine yoğunlaştırdı. Kapanış Programı günü etkinliklerin yapılacağı Seka Park'a gelen çocuklar ise kendileri için gerçekleştirilen hazırlıklara çok sevindi. Zira, şişme oyuncaklardan, uçurtma yapımına, rodeodan, kağıt yapımına, matrak ve sumo güreş oyunlarına kadar her şey onların eğlenmesi için hazırlandı. Atölye çalışmalarına katılan çocuklar, kendileri için verilen mısır ve pamuk şeker ikramlarını da afiyetle yedi. Öte yandan alandaki eğlencelerin yanı sıra Bilgevlerinde yaz döneminde eğitim alan öğrenciler sahnede de birbirinden renkli gösteriler gerçekleştirdi. İlahiler okuyan, şarkılar söyleyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri danslarla da izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Bilgievi öğrencilerini Yaz Etkinlikleri Kapanış Programı'nda yalnız bırakmayan Başkan Vekili Zekeriya Özak da çocuklara seslendi. Bilgievlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun en önemli eğitim projelerinden biri olduğunu hatırlatan Özak, "Bilgievleri denince aklımıza geleceğimiz yani sizler geliyorsunuz. Sizlerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması bizlerin en büyük hedefi. Bugün bu programda bir kez daha gördük ki sizler bu enerjiniz, aldığınız iyi eğitimi ve sevginizle ülkemizi çok ilerle taşıyacaksınız. Hepinizle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerine kadar süren Bilgievi Yaz Dönemi Kapanış programı sevilen rapçi Resul Aydemir konseri ile adeta taçlandı. Sevilen sanatçı en güzel şarkılarını Bilgievi öğrencileri için seslendirdi. Konserin sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Resul Aydemir'e plaket vererek, teşekkür etti.

Bilgievlerinde okullar kapanır kapanmaz yaz etkinlikleri başladı. İlk ve ortaokul öğrencileri, bu sayede yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakaladı. Yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgievelerinde; Kur'an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katıldı.

(MG-RFK-Y)



17.08.2017 14:58:38 TSI

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