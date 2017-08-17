ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Seka Park'ta muhteşem kapanış programı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:58
Seka Park'ta muhteşem kapanış programı
Seka Park'ta muhteşem kapanış programı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Bilgievleri Yaz Dönemi, öğrencilerin katıldığı ve renkli anlara sahne olan bir programla sona erdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak eğitim veren Bilgievlerindeki yaz dönemi etkinlikleri, gerçekleştirilen muhteşem bir programla sona erdi. Bilgievi öğrencileri Seka Park'ta düzenlenen Yaz Dönemi Kapanış Programı'nda gönüllerince eğlendi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan ve hiçbir detayın eksik olmadığı alanda doyasıya bir gün geçirdi. Etkinlikler akşam gerçekleştirilen Resul Aydemir konseri ile taçlandı. Sevilen rapçi en güzel şarkılarını Bilgievi öğrencileri için söyledi.
Seka Park'ta gerçekleştirilen Bilgievleri Yaz Dönemi Kapanış programına Bilgievi öğrencilerinin yanı sıra aileler de katıldı. Bu neşeli ve eğlenceli günde çocukları Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ensar Demir ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül yalnız bırakmadı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yaz Dönemi Kapanış Programı için titiz bir çalışma yürüttü. Bu önemli günde tüm detaylar çocukların eğlenmesi ve neşeli bir gün geçirmesi üzerine yoğunlaştırdı. Kapanış Programı günü etkinliklerin yapılacağı Seka Park'a gelen çocuklar ise kendileri için gerçekleştirilen hazırlıklara çok sevindi. Zira, şişme oyuncaklardan, uçurtma yapımına, rodeodan, kağıt yapımına, matrak ve sumo güreş oyunlarına kadar her şey onların eğlenmesi için hazırlandı. Atölye çalışmalarına katılan çocuklar, kendileri için verilen mısır ve pamuk şeker ikramlarını da afiyetle yedi. Öte yandan alandaki eğlencelerin yanı sıra Bilgevlerinde yaz döneminde eğitim alan öğrenciler sahnede de birbirinden renkli gösteriler gerçekleştirdi. İlahiler okuyan, şarkılar söyleyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri danslarla da izleyenlere renkli anlar yaşattı.
Bilgievi öğrencilerini Yaz Etkinlikleri Kapanış Programı'nda yalnız bırakmayan Başkan Vekili Zekeriya Özak da çocuklara seslendi. Bilgievlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun en önemli eğitim projelerinden biri olduğunu hatırlatan Özak, "Bilgievleri denince aklımıza geleceğimiz yani sizler geliyorsunuz. Sizlerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması bizlerin en büyük hedefi. Bugün bu programda bir kez daha gördük ki sizler bu enerjiniz, aldığınız iyi eğitimi ve sevginizle ülkemizi çok ilerle taşıyacaksınız. Hepinizle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerine kadar süren Bilgievi Yaz Dönemi Kapanış programı sevilen rapçi Resul Aydemir konseri ile adeta taçlandı. Sevilen sanatçı en güzel şarkılarını Bilgievi öğrencileri için seslendirdi. Konserin sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Resul Aydemir'e plaket vererek, teşekkür etti.
Bilgievlerinde okullar kapanır kapanmaz yaz etkinlikleri başladı. İlk ve ortaokul öğrencileri, bu sayede yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakaladı. Yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgievelerinde; Kur'an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katıldı.
(MG-RFK-Y)

17.08.2017 14:58:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Darıca'ya kapalı pazar müjdesi
YEREL

DARICA'YA KAPALI PAZAR MÜJDESİ
600 metrekarelik dev Türk bayrağı yenilendi
YEREL

600 METREKARELİK DEV TÜRK BAYRAĞI YENİLENDİ
Güvenli yaşam odası ile vatandaşlar bilinçlendiriliyor
YEREL

GÜVENLİ YAŞAM ODASI İLE VATANDAŞLAR BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Kuruluştan kurtuluşa kültür gezileri başladı
YEREL

KURULUŞTAN KURTULUŞA KÜLTÜR GEZİLERİ BAŞLADI
Darıca Belediyesi'nin oyuncuları milli takımda
YEREL

DARICA BELEDİYESİ'NİN OYUNCULARI MİLLİ TAKIMDA
Okçular zorlu turnuva için kampta
YEREL

OKÇULAR ZORLU TURNUVA İÇİN KAMPTA
Büfeye giren gelinciği telefondan çıkarttıkları hayvan sesleriyle aradılar
YEREL

BÜFEYE GİREN GELİNCİĞİ TELEFONDAN ÇIKARTTIKLARI HAYVAN SESLERİYLE ARADILAR
Büfeye giren gelinciği telefondan çıkarttıkları hayvan sesleriyle aradılar
YEREL

BÜFEYE GİREN GELİNCİĞİ TELEFONDAN ÇIKARTTIKLARI HAYVAN SESLERİYLE ARADILAR
Hizmet köylünün ayağına gidiyor
YEREL

HİZMET KÖYLÜNÜN AYAĞINA GİDİYOR
Deprem şehitleri dualarla anıldı
YEREL

DEPREM ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI
Körfezliler için yeni imar yolları açılıyor
YEREL

KÖRFEZLİLER İÇİN YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
Kocaeli'nin ilk aquaparkı açılıyor
YEREL

KOCAELİ'NİN İLK AQUAPARKI AÇILIYOR
Kartepe Belelediyesi'nin geleneksel yağlı güreşleri başlıyor
YEREL

KARTEPE BELELEDİYESİ'NİN GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLIYOR
Kayıp eşyaları sahiplerine ulaştıran zabıtalara teşekkür telefonu
YEREL

KAYIP EŞYALARI SAHİPLERİNE ULAŞTIRAN ZABITALARA TEŞEKKÜR TELEFONU
Ülkücü İşçiler Derneği'nin Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun oldu
YEREL

ÜLKÜCÜ İŞÇİLER DERNEĞİ'NİN KOCAELİ İL BAŞKANI OKAN ERTORUN OLDU
İzmit Belediyesi'ne 8 ayda 21 bin talep
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NE 8 AYDA 21 BİN TALEP
Mimarsinan mahallesinde parke yol çalışmaları tamamlandı
YEREL

MİMARSİNAN MAHALLESİNDE PARKE YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Gebzeli çocuklar ata sporuyla tanışıyor
YEREL

GEBZELİ ÇOCUKLAR ATA SPORUYLA TANIŞIYOR
AK Partili Milletvekilleri, Körfez'de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ, KÖRFEZ'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
İngiltere'den Kocaeline bronz madalya geldi
YEREL

İNGİLTERE'DEN KOCAELİNE BRONZ MADALYA GELDİ
Körfez Belediyesi üst geçitleri daha güvenli hale getiriyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ ÜST GEÇİTLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYOR
İlhan Bayram, YERELSEN yönetiminde
YEREL

İLHAN BAYRAM, YERELSEN YÖNETİMİNDE
Deprem Çalıştayı öncesinde vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL

DEPREM ÇALIŞTAYI ÖNCESİNDE VATANDAŞLAR DEPREM KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Başkan Doğan yönetmen koltuğuna oturdu
YEREL

BAŞKAN DOĞAN YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU