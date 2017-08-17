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Tarihi çarşıda deprem farkındalığı sergisi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği ve TMMOB Edirne İnşaat Mühendisleri Odası, 17 Ağustos 1999 yaşanan Gölcük depreminin yıl dönümünde, Tarihi Alipaşa Çarşısında deprem sergisi açıldı.

Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Parlakçı, serginin açılış konuşmasında, 17 Ağustos 1999'un unutulmaması gerektiğini belirterek, "Gayretimiz bu yöndedir. Sergimizin amacı da bu doğrultudadır. Sergimizin bir amacıda yapı sektöründe talep edilenlerin bu konudaki farkındalığını arttırarak taleplerinde depremi de göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır. Yapı üreticilerini bu konudaki hassasiyetlerini sağlamaktır" dedi.

Parlakçı, ,depremin doğal bir olay ve ülkemizde kendisini sık sık hatırlattığını ifade ederek, "En son Ege kıyılarımızda bu gerçekle yüz yüze geldik. Deprem ülkemizin bir gerçekliğidir. Ülke topraklarımızın yüzde 92'si, nüfusumuzun yüzde 70'i, sanayimizin yüzde 75'i deprem riski yaşmaktadır. Depreme karşı yapabileceklerimiz elbette ki vardır. Kamu yararına hizmet üreten meslek odalarının etkinliğinin arttırılması gerekirken tam aksine etkisizleştirme çalışmaları meslek üyelerimizin hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve yapı üretim sürecinde de olumsuzluklara sebep olmaktadır. Yapı üretim süreçleri kesinlikle rant odaklı olmaktan çıkarılmalıdır. Kentsel dönüşüm projeleri depremleri dikkate almalı, sağlıklı yaşam çevreleri yaratma amacı gütmelidir. Kentsel dönüşüm yapı sektörünün gelişimine ve sermayeye hizmet amaçlı kesinlikle olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır'da sergide yaptığı konuşmada, 17 Ağustos depremine değinerek, "Sergi Saraçlar Caddesinde kurulmuştu. Sergi açılış saatini beklerken çıkan rüzgar, tam da depremin konusuna uygun rüzgarla ilgili bir önlem alınamadığı için tabii ki alınamaz Alipaşa Çarşısının içine alındı. Bir nevi depreme önlem aldık. Biz sergiyi Alipaşa Çarşısına taşıdık. Bu davranışımızda bir farkındalıktı. Alipaşa esnafımız ve çarşıya ziyarete gelenler deprem konusunda bilinçlenecektir" diye konuştu.

(EY-MEF-Y)



17.08.2017 15:19:55 TSI

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