YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası Talas'ta sona erdi

Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası Talas'ta sona erdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası yarışları ödül töreni ile sona erdi.

Talas Belediye Konferans Salonu'ndan düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Çumra Belediye Başkanı ve federasyon yönetim kurulu üyesi Mehmet Oğuz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve sporcular katıldı.

Belediye olarak bisiklet sporuna çok önem verdiklerini söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yarışmaya 16 faklı ilden 41 takımla 283 sporcumuz katıldı. Kazasız belasız güzel bir yarışma oldu. Belediye olarak bisiklet sporuna çok önem veriyoruz. Önümüzdeki yıl büyük çaplı Ali Dağı Uluslararası Bisiklet Şampiyonası düzenleyeceğiz. Seneye inşallah daha çok bisiklet severleri ve sporcuları bu yarışmalara katılmaya davet ediyorum. Yarışmada başarılı olan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmada emeği geçen başta Gençlik Spor Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve Bisiklet Federasyonu'na çok teşekkür ederim." dedi.

Programın yapılmasında büyük katkıları olan Talas Belediye Başkanı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Gerçekten bize kucak açtılar. Bu organizasyonu başarıyla tamamladık. 16 ilden 41 farklı kulüpten katılan arkadaşlarla birlikte 300'e yakın sporcumuzla birlikte bir dayanışma içerisinde mücadele dolu bir yarış oldu. Burada birbirinizden öğrendiğiniz çok şey olmuştur. Temel ilkemiz ülkemizde spor ve organizasyon yapmadığımız il kalmaması. Talas Belediye Başkanımızla Ali Dağı'nda uluslararası bisiklet şampiyonası yapacağız. Kendilerine bisiklet sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyük Bayan Takım ve Ferdi Klasmanı, Genç Bayan Ferdi ve Takım Klasmanı, Genç Erkek Ferdi ve Takım Klasmanı, Yıldız Bayan Ferdi ve Takım Klasmanı, Yıldız Erkek A Ferdi ve Takım Klasmanı, Yıldız Erkek B Ferdi ve Takım Klasmanında derece alan sporculara ödülleri verildi.

(SK)



17.08.2017 15:40:30 TSI

NNNN

