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Iğdır'dan Türkiye'ye altın madalya



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - İran İslam Cumhuriyeti'nde düzenlenen matematik olimpiyatlarına, Türkiye adına katılan Tuzluca 100. Yıl Anadolu Lisesi altın madalya kazanarak yurda döndü.

Iğdır'a bağlı Tuzluca İlçesi 100. Yıl Anadolu Lisesi Okul Müdürü Turkay Otay, yarışma ve ödül törenlerinin Tahran merkezde bulunan üniversitelerde yapıldığını, üniversite kampüsleri takımlara tanıtıldığını belirtti. Otay, "matematik öğretmeni Çetin Yalçın nezaretinde 10. sınıflar kategorisinde öğrencilerimiz Baran Yiğit, Muhammet Gökçe ve Metin Taştan ile katıldık. Yarışmada sınavlar bireysel ve takım olmak üzere iki kategoride yapıldı. Bireysel bölümde öğrencilerimizin 3'ü de aynı sayıda soru cevaplayarak bulundukları kategoride birinci olarak altın madalya kazandılar. Takım halinde yapılan sınavlarda ise üçüncü olarak bronz madalya kazandık" dedi.

(ET-Y)



17.08.2017 15:56:09 TSI

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