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Muradiye Kaymakamlığına Yücel atandı



(Fotoğraflı)



Seracettin Seçkin

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerine Iğdır Vali Yardımcısı Harun Yücel atandı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel'in İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Daire Başkanlığına atanmasının ardından yerine Iğdır Vali Yardımcısı Harun Yücel atandı. Muradiye'de göreve başlayan Harun Yücel, ayağının tozuyla yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Yücel, görevin her yerde kutsal olduğunu belirterek, "Nasıl ki Iğdır Vali Yardımcılığı görevinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirdiysek, Muradiye ilçemizde de vatandaşlarımızla birlikte ilçemizi kalkındırmaya ve yaşanır bir hale getirmek için devletimizin bize verdiği yetkiler çerçevesinde görevimizi en iyi bir şekilde ifa etmeye çalışacağız" dedi.

(MSA-Y)



17.08.2017 15:58:10 TSI

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