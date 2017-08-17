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Mardin 2. OSB'de çalışmalar sürüyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:07
Mardin 2. OSB'de çalışmalar sürüyor
Mardin 2. OSB'de çalışmalar sürüyor

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı çalışmaları sürüyor.
Mardin-Nusaybin yolu üzerinde yapılan 2'nci OSB'de altyapı çalışmaları devam ediyor. Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Mardinli Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır duyan ve 2'nci OSB Müdürü Mahmut Acay, çalışmaları yerinde inceledi.
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tutaşı, yüklenici firmanın kanalizasyon, yol ve su gibi altyapı çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, yüklenici firmanın altyapı çalışmalarını kasım ayına kadar tamamlayacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Elektrik alt yapı ihalesinin en kısa sürede yapılması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Tutaşı, "Mevcut altyapı çalışmalarını yerinde gördük. Yüklenici firma yetkilileri kasım ayında alt yapının tamamlanacağını söylediler. Elektrik altyapısının ihalesi de tamamlanır ve çalışmalar tamamlanırsa, yatırımcıların müracaatları değerlendirilerek arsa tahsisleri yapılacak" dedi.
Bir önce arsa tahsislerinin yapılması gerektiğini anlatan Tutaşı, "2'nci OSB cazibe merkezlerine ev sahipliği yapacağı için daha çok anlam ve önem kazanıyor. Oda olarak çalışmalar yakından takip ediyoruz. Mardin'in ve bölgenin kalkınmasında önemli bir etken olacağına inanıyorum" diye konuştu.
(BS-MP-Y)

17.08.2017 16:07:58 TSI
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