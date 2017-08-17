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Kaymakam'a davullu karşılama



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde ikamet eden davulcu aşiretlerin bugünkü konuğu Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün oldu. Mahalle sakinleri Kaymakamı karşılarında görünce davullarına sarıldılar.

Nurdağı Kaymakamı, Nurdağı merkez mahallesi'nde ikamet eden düğünlerde davul ve zurna çalan ilçede ise isimleri davulcu aşiretleri diye anılan Fatih mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

Mahalle sakinleri aniden karşılarında İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün'ü görünce şaşırdılar. Beklenmeyen bu ziyaret mahalle sakinlerini hayli mutlu etti. Kaymakam Lokman Düzgün, Kaymakamlık yazı işler müdürü yunus bahar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ile vatandaşlarla beraber çay kahve içip dostça sohbetler ederek Fatih mahallesinden ayrıldı.

(LO-Y)



17.08.2017 16:13:00 TSI

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