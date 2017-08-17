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Başkan Türkmen AK Parti Milletvekili Günnar ile Şinik OSB'yi gezdi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, AK Parti Milletvekili Adnan Günnar ile Şinik OSB'de incelemelerde bulundu.

Beraberinde Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, AK Parti Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün ve Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ile birlikte Şinik Organize Sanayii Bölgesi'ni ziyaret eden Başkan Şefik Türkmen, OSB'de faaliyet gösteren firmalardan da bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla OSB'deki fabrika ve işletmelerin, işlerini daha kolay yürüteceklerini dile getiren Günnar, "Şinik'e yapılan organize sanayi bölgesinde çok sayıda insanımız çalışıyor. OSB içi ara ve bağlantı yollarının da parkeleri yapıldı. Bölgemize bağlantıyı sağlayan yaklaşık 1 kilometrelik yolun da alt yapısı yapıldı. En kısa zamanda asfalt ve alt yapı eksikleri de tamamlanacaktır" dedi.

Trabzon'da sanayileşme ve istihdamda önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Günnar, "Trabzon'da son 4 yıl öncesine kadar sadece Arsin'de bir organize sanayi bölgemiz vardı. Sonradan Beşikdüzü organize sanayi bölgesi açıldı ve faaliyetini sürdürüyor. Beşikdüzü'nün ardından Akçaabat-Şinik'te organize sanayi bölgesi yapıldı ve hizmet vermeye başladı. Yine Vakfıkebir'de organize sanayi bölgesi çalışmaları bitmek üzere. Akçaabat organize sanayi bölgesinin yapımında emeği geçen rahmetli Mustafa Cumur'a o dönem de belediye başkanlığı yapan Şefik Türkmen'e ve yine o dönemde çalışmaları yakından takip eden AK Parti İlçe Başkanımız Osman Çavuş ve partililerimize, ayrıca emeği geçenlere şükran borcumuz vardır" şeklinde konuştu.

Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından bölgedeki firma sahiplerinin ortak sorunu olan bağlantı yolunda da incelemeler yapıldı.

(OK-ÖS-Y)



17.08.2017 16:34:32 TSI

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