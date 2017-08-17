Adıyaman Belediyesi eğitime destek
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesi il merkezinde bulunan ve bahçe düzenlemesine ihtiyaç duyan okulların bahçesi düzenleniyor.
Adıyaman'ın birçok mahallesine asfalt götüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eğitime de destek vermekten geri durmuyor.
Adıyaman merkezinde bulunan ve bahçe düzenlemesine ihtiyaç duyulan okulların bahçesini asfaltlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Adıyaman Lisesi bahçesinde asfaltlama çalışması yaptı.
(CK-LO-Y)
17.08.2017 16:24:37 TSI
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