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Konya'da ana arterler ve çevre yollarında asfalt yenileniyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:47
Konya'da ana arterler ve çevre yollarında asfalt yenileniyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Bütün ilçe merkezleri ve sorumluluğunda bulunan mahalle yollarında asfalt çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki bütün ana arterler, alt ve üst geçitler ile ekonomik ömrünü tamamlayan, aşırı tonaj ve ağır kış şartları sebebiyle asfaltı aşınan çevre yollarında asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yapıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ana arterlerde ve çevre yollarında asfalt yenileme ve bakım çalışması yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe ve mahalle yollarında devam eden çalışmaların yanında şehir merkezinde de yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, asfalt yenileme ve bakım çalışmalarının trafik akışını etkilememesi için ekiplerin gece çalıştığını söyledi. Şehir merkezindeki bütün ana arterlerde yenileme ve bakım çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, Meram Yeni Yol'da dün gece başlayan çalışmaların etaplar halinde yolun tamamında gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Çevre yollarında aşınan asfalt yenileniyor
Özellikle Ankara ve İstanbul yolları olmak üzere bütün çevre yollarda da bakım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, "Ekonomik ömrünü tamamlayan, aşırı tonaj ve yoğun kış şartları sebebiyle aşınan çevre yollarımızda asfalt aşınma tabakasını yeniliyoruz. Ankara ve Karaman Yollarında tamamlanan çalışmalarımız, İstanbul Yolu ve diğer çevre yollarında etaplar halinde devam ediyor. Bunların yanında şehir merkezindeki bütün alt ve üst geçitlerde de asfalt yenileme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Yollarda kalite artıyor
Bu yıl ilçelerde çalışmaları devam eden 300 kilometrelik mahalle yolunu tamamlayacaklarını, 800 kilometrelik yolun ihalesinin de yapıldığını kaydeden Başkan Akyürek, "İhalesi yapılan 800 kilometre ile birlikte Büyükşehir sorumluluğundaki toplam 3 bin 600 kilometrelik mahalle yolunun tamamını yapmış olacağız. Geçtiğimiz yıl Konya merkez ve bütün ilçe merkezlerinde 70 kilometre yüksek standartlı yol, 450 kilometre yama ve bakım çalışması yaptık. Bu yıl da şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 550 kilometre yeni cadde ve asfalt çalışması gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
(MB-AH-Y)

17.08.2017 16:47:47 TSI
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