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MTA 17. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı



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Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi MTA Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle imzalandı.

İmza törenine MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, MTA Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, MTA İşçi Personel Müdürü Hasan Yalçınkaya, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Kamil Gökçeoğlu, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu ile Kamu-İş ve MTA Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplu sözleşmeye göre ücretlere birinci yıl; 1 Ocak -30 Haziran dönemini kapsayacak birinci 6 ay için yüzde 7.5, 1 Temmuz 2017- 31 Aralık 2017 ikinci 6 ay için yüzde 5 artış yapılacak. Ancak enflasyon yüzde 5'i geçtiği takdirde aşan kısmın tamamı sonraki dönem ücret zammı oranına ilave edilecek. 2. Yıl birinci 6 ay için (1 Ocak 2018-30 Haziran 2018) yüzde 3,5 artı enflasyon farkı, 2. Yıl ikinci 6 ay için yüzde 3.5 artı enflasyon farkı eklenecek. Ayrıca; Denge ödeneği 500 TL'den 750 TL'ye yükseltildi. Yine aylık brüt çıplak ücretleri 3 bin TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 3 bin TL'yi geçmemek üzere 90 TL/ay iyileştirme yapıldı.

MTA 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 79 maddeden oluşuyor.

(OA-OA-Y)



17.08.2017 17:41:14 TSI

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