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Destekleme ve yetiştirme yurtları denetlendi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve okulların 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıkları denetlendi.

Yapılan denetlemeye İlçe Milli Eğitim Müdür Ramazan Sertpolat, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Canlı ve Mahmut Akdoğan hazır bulundu.

Denetlemelerde ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı Şehit İmam Tan Ortaokulu, Karagüveç Ortaokulu, Sarıyaprak Ortaokulu, Suvarlı Serap Ortaokulu, Sarıyaprak Ç.P.L, Suvarlı Ç.P.L ve Köseceli Ç.P.L ziyaret Edildi.

Ziyaretler kapsamında DYK Kursları ziyaret edilirken, öğretmenlerden öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgi alınırken aynı zamanda okulların yeni eğitim öğretim yılı için yaptıkları hazırlıklar hakkında okul idarecilerinden bilgi alındı.

(RK-LO-Y)



17.08.2017 18:10:58 TSI

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