YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:

- "Sulama suyu sıkıntısını elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya'da son günlerde yaşanan sulama suyu sıkıntısına değinerek, "Sulama suyu sıkıntısını elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Karakaş Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Burada, Battalgazi Belediyesinin Karakaş Mahallesi'ne yaptığı hizmetler ve sorunlar değerlendirildi.

Burada konuşan Karakaş Mahalle Muhtarı Şevket Yavuz, belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyerek, "Yalnız vatandaş olarak içme suyu ve sulama suyu ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu konularda giderilmeye çalışılır" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediyesinin Karakaş Mahallesi'ne yaptığı hizmetleri yerinde incelemek için geldiklerini belirterek, "Buradaki çalışmalarımız ilgili Fen İşleri ekiplerimiz tarafından yapıldı. Bizim görevimiz Şehrul emin olarak memleketimizin her mahallesine, her bölgesine belediyemizin, devletimizin, hükumetimizin hizmetini ulaştırmak. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımız bu hizmetlerden muhtarımızın ifade ettiği gibi son derece memnun. Bizlerde vatandaşımızın memnuniyetinin hazzını yaşıyoruz. Bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da, Battalgazi Belediyesinin çalışmalarından övgü ile bahsederek, "Biz AK Belediyelerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarla gurur duyuyoruz. Gerçekten göğsümüz kabarıyor. Her yer asfaltlanmış. Özellikle artık sıcak asfalt ile mahallelerimiz yapılıyor. Sosyal imkanlar sağlanıyor. Burada gerekli kültürel çalışmalar anlamında da, diğer çocuklarımızın gelişimi noktasında da güzel şeyler yapılıyor. Vatandaşımızın memnuniyeti görmek de bizleri sevindiriyor. Vatandaşımız bu zamana kadar desteğini her zaman göstermiştir. Vatandaşımıza verilen hizmetlerden dolayı bizlerin göğsünü kabartan Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, yapılan hizmetleri yerinde değerlendirmek amacıyla Karakaş Mahallesine geldiklerini belirterek, "Ziyaretlerimizde gerek vatandaşlarımızın gerekse muhtarlarımızın sorunlarını dinliyorduk. Daha önceki ziyaretlerimizde talepler çok daha farklıydı. Ama bugün alt yapısıyla, yoluyla, içme suyuyla, kanalizasyonuyla iyi bir sonuca ulaştığımızı görüyorum. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu çalışmalardan vatandaşımızın memnuniyetini görmekten dolayı çok mutlu oldum. Eskiden şehir içinde bile zor gördüğümüz sıcak asfalt artık mahallelerimize kadar getiriliyor. Yolun medeniyet olduğu gerçeğinden yola çıkarsak medeniyet seviyesinin nerelere geldiğini görüyoruz. Ben milletimizin bundan daha güzeline layık olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle baktığımızda nereden nerelere geldiğimizi görmek beni ziyadesiyle memnum ediyor" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Şahin konuşmasında, sulama sorununa da dikkat çekerek, "Tabi sulama suyu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. İçme suyunu çözmüş olmamıza rağmen maalesef kaynaklardaki azalmalardan dolayı yine bir takım sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bu sorunu da elimizden geldiği kadar çözmeye gayret gösteriyoruz. Malatya'nın son günlerde ki en büyük sıkıntısı sulama suyu sıkıntısı. Yağışların az olmasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bakanlıklar nezdinde olsun, buradaki müdürlükler nezdinde olsun, elimizden geldiğince çözme gayretini gösterdik. Suyun yönetilmesi konusunda ufak tefek eksiklikler varsa da onları da çözmenin gayretinde olduk" diye konuştu.

(BT-LO-Y)



17.08.2017 18:18:04 TSI

NNNN