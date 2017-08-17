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Gaziantep'te kardeşlik merkezi kurulacak

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:33
Gaziantep'te kardeşlik merkezi kurulacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Kardeşlik Birliği (TURKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaretinde, Gaziantep'te kardeşlik merkezi kurulacağını söyledi.
Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Genel Başkan Sait Ali Arslan, beraberindekilerle birlikte TURKAB'ın tanıtımını ve yapacağı çalışmalar ile projeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Milletvekillerine aktarıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda ziyaret eden Türkiye Kardeşlik Birliği (TURKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye Kardeşlik Birliği'nin (TURKAB) Kardeşlik Merkezi Projesi ve TURKAB hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Türkiye Kardeşlik Birliği (TURKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan, TURKAB'ın çok güzel projeler gerçekleştireceğini söyledi. Türkiye'de yaşayan toplumun tüm katmanlarındaki fertlerin ve özellikle gençlerin kardeşlik bilincini oluşturmak, saygı ve sevgi bağlarını kuvvetlendirmek, milli ve manevi duygularla süslenmiş bir toplum ve bir gençlik inşa etmek, oluşan bu kardeşlik bilincini uluslararası düzeyde temsilini ve tesisini sağlamak, toplumun tüm katmanlarında, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak, toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek bireyler ve kurumlar oluşturma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Kardeşlik Birliği (TURKAB), tüm Türkiye genelinde kardeşlik bilincini yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziantep'e kardeşlik merkezi
Kardeşlik Merkezi projesi hakkında bilgi veren TURKAB Başkanı Arslan, ilk olarak Gaziantep ilinde uygulanacak Kardeşlik Merkezi ile Kardeşlik bilincini yayma amacında olduklarını belirterek, "Kardeşlik Merkezin bir ayağında mesleki eğitimlerimiz olacak diğer ayağında ise toplumsal sorumluluğu ve bilinci oluşturmak için farklı unsurdan insanların bir arada yaşayabileceği ve farklı dillerin aynı mekanda konuşulduğu bir merkezimiz de olacak. Merkezimizde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinde çalışma yapılacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kardeşlik Birliği'nin birçok projesi olduğunu söyleyen Genel Başkan Arslan, kardeşlik tohumunu tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti. Ankara'daki ziyaretlerinin olumlu geçtiğini ifade eden Genel Başkan Arslan, ilgi ve alakalarından dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
(LO-SD-Y)

17.08.2017 18:33:46 TSI
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