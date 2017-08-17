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Çorum'da trafik kazası: 2 Yaralı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:50
Çorum'da trafik kazası: 2 Yaralı

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan Emre Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emre Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kamil B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
(SŞ-BÖ)

17.08.2017 18:50:20 TSI
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