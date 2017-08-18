Yeşil bir Aslanapa için 499 bin fidan
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce yarınlara daha yaşanabilir bir ortam bırakmak ve daha yeşil ve güzel bir şehir oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.
2017 yılı ağaçlandırma programı kapsamında Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Kureyşler Köyünde 130 hektar alanda rehabilitasyon ve 200 hektar alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Hazırlık çalışmaları tüm hızı ile süren ağaçlandırma sahasında dozerle sürüm çalışmaları yapılıyor. Paletli ekskavatör ile çukur açımı yapılan sahada meşe ile seyreltme çalışmaları devam ediyor denildi.
Toprak işleme işleri yapılan sahada 497 bin 232 adet karaçam ve 2 bin 35 adet badem türlerinde olmak üzere toplam 499bin 267 adet fidan toprakla buluşturulacak.
Bölge Müdürü Adnan Kayım Kütahya genelinde ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, ''Ağaçlandırma çalışmalarımız Kütahya'mızın ihtiyaç duyduğu her yerde devam ediyor. Şehrimizdeki yeşil dokuyu her gün bir öncekinden daha çoğaltmayı istiyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat nefesler alması ve yarınlarımıza daha yeşil bir çevre bırakabilmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da yeşil dokunun kaybolmasına izin vermemelerini, duyarlı olmalarını ve ellerinden geldiğince fidan dikimlerine katılmalarını rica ediyoruz. Kütahya'mız için, daha yeşil bir çevre için yeşil alanlarımızı korumanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
18.08.2017 08:18:12 TSI
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