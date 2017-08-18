Nevşehirspor yöneticileri AK Parti'yi ziyaret etti
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver'i ziyaret ederek, Nevşehirspor forması hediye etti.
Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Nevşehir'in tek temsilcisi olan Nevşehirspor'un Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Fatih Ün, Ahmet Ertaş, Aşkın Kızılbayır ve Ali Akkoç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver'e makamında nezaket ziyareti gerçekleştirerek, kulüp çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.
Nevşehir Spor olarak hedeflerinin de 3. Ligde mücadele etmek olduğunu kaydeden Dirikoç, Nevşehir'de kendilerine sağlanan desteklerden dolayı da tüm taraftarlara teşekkür etti.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Nevşehir'in BAL takımındaki tek temsilcisi Nevşehirspor yöneticilerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Nevşehir İl, İlçe ve gençlik kolları teşkilatlarımızla ve şahsi olarak her zaman desteğe hazırız. Nevşehirsporumuza başarılar diliyorum" diyerek, yöneticilere teşekkür etti.
AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Tanrıver'e, 50 numaralı Nevşehirspor forması hediye etti.
(COŞ-SK)
18.08.2017 08:51:21 TSI
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