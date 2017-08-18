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Ahmet Tanoğlu, ETSO'ya adaylığını açıkladı



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Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da yıllardır yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdam ile kendisinden söz ettiren iş adamı Ahmet Tanoğlu Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Erzincan'da faaliyet gösteren basın kuruluşları, iş adamları,sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve zanaatkarların katıldığı adaylık açıklaması töreninde konuşan İş adamı Ahmet Tanoğlu Erzincan'ın gücü ve geleceği için herkesi birlik olmaya davet etti.

Tanoğlu açıklamasında; "Kıymetli Erzincanlılar, saygı değer kardeşlerim, değerli basın mensupları. Hepinizin yakından tanıdığı ve yıllardan beridir Erzincan'da ticaretle uğraşan,yatırımlarını da yine bu güzel şehre yapan bir kardeşiniz olarak önümüzde ki dönem Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına aday olacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; her insan doğan yaşar ve akabinde dünya hayatına veda eder. Bu dünyadan göç ettikten sonra bıraktığı izler konuşulur. Yıllardan beri şehrimizde pek çok ticari ve sosyal projenin içinde yer almış bir kardeşiniz olarak hiçbir siyasi ve ticari hesabı olmadan, bugüne kadar tecrübelerimle sahip olduğum tüm birikimimi Erzincan'ımızın geleceğine harcayarak hayırla anılmak istiyorum. Zaten sivil toplum kuruluşlarının siyasi ikbal için bir sıçrama noktası olmasını doğru bulmuyorum. Siyasi ikbal peşindekilerin siyaseti siyasi partiler içerisinde yapması daha doğru olur. Erzincan'ın hayat standartlarının yükselmesi, yıllardan beri ticarette hak ettiği yeri bulabilmesi için Ticaret Odasının ticareti konuşması gerekir. Ben ve ekibimi kıymetli üyelerimiz bu göreve layık görür ve Allah nasip ederse tek hedefimiz Erzincan'ın önünü açmak, ticaretini geliştirecek projeler üretmek, istihdam artırıcı çalışmalarda bulunmaktır. Seçimleri kazanmamız halinde katılımcı bir yönetim modeli uygulayarak, fikri olan projesi olan herkesi dinleyerek Erzincan'ın ticari problemlerini çözmeye çalışacağız. Tüm Erzincan'ı kucaklayan meslek komitelerini daha işlevsel hale getiren kurum ve kuruluşlarla köprü vazifesi kuran etkin bir yönetim anlayışı ile istediklerimizi başarabileceğimizi ve Erzincan'ın gücünü açığa çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yolda değerli iş adamlarımızın ve Erzincanlıların desteğini bekliyor, herkesi Erzincan'ın gücü ve Erzincan'ın geleceği için birlikte olmaya çağırıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki biz hep birlikte Erzincan'ız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum. Saygılarımla." dedi.

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18.08.2017 10:29:01 TSI

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